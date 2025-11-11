Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна
На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском
World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии
К психотерапевту обращался каждый третий россиянин
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix

Сабрина Карпентер сыграет главную роль в киномюзикле «Алиса в Стране чудес»

Фото: sabrinacarpenter

Американская актриса и певица Сабрина Карпентер сыграет главную роль в киномюзикле «Алиса в Стране чудес». Об этом сообщил Variety.

Картину выпустит студия Universal Pictures. Для Карпентер, которая ранее снималась в таких фильмах как «Рост Джоди» и «Приключения няни», будущий проект станет первой актерской работой за последние три года.

Артистка не только станет звездой мюзикла, но и выступит его продюсером вместе с Марком Платтом. В создании фильма также примут участие Лесли Моргенштейи и Элиза Копловиц Даттон из Alloy Entertainment. Сценаристом и режиссером будущей ленты станет Лорен Скафария, автор «Я люблю Лос-Анджелес» и «Наследников».

Ранее Netflix приобрела права на создание полнометражного мюзикла «Алиса в Стране чудес» у компании At Last Productions, принадлежащей Карпентер. Сделка состоялась в 2020 году, но проект так и не был релизован.

В начале ноября Карпентер получила шесть номинаций на премию «Грэмми» за свой седьмой студийный альбом «Man’s Best Friend». Она претендует в том числе на награды за лучший альбом года, запись года и песню года.

В России недавно вышла своя версия «Алисы в Стране чудес», правда в формате полнометражного фильма, а не мюзикла. Сборы картины в прокате уже превысили 1 млрд рублей, несмотря на критику проекта в сети. 

