Сабрина Карпентер сыграет главную роль в киномюзикле «Алиса в Стране чудес»

В начале ноября Карпентер получила шесть номинаций на премию «Грэмми» за свой седьмой студийный альбом «Man’s Best Friend». Она претендует в том числе на награды за лучший альбом года, запись года и песню года.



В России недавно вышла своя версия «Алисы в Стране чудес», правда в формате полнометражного фильма, а не мюзикла. Сборы картины в прокате уже превысили 1 млрд рублей, несмотря на критику проекта в сети.