Американская актриса и певица Сабрина Карпентер сыграет главную роль в киномюзикле «Алиса в Стране чудес». Об этом сообщил Variety.
Картину выпустит студия Universal Pictures. Для Карпентер, которая ранее снималась в таких фильмах как «Рост Джоди» и «Приключения няни», будущий проект станет первой актерской работой за последние три года.
Артистка не только станет звездой мюзикла, но и выступит его продюсером вместе с Марком Платтом. В создании фильма также примут участие Лесли Моргенштейи и Элиза Копловиц Даттон из Alloy Entertainment. Сценаристом и режиссером будущей ленты станет Лорен Скафария, автор «Я люблю Лос-Анджелес» и «Наследников».
Ранее Netflix приобрела права на создание полнометражного мюзикла «Алиса в Стране чудес» у компании At Last Productions, принадлежащей Карпентер. Сделка состоялась в 2020 году, но проект так и не был релизован.
В начале ноября Карпентер получила шесть номинаций на премию «Грэмми» за свой седьмой студийный альбом «Man’s Best Friend». Она претендует в том числе на награды за лучший альбом года, запись года и песню года.
В России недавно вышла своя версия «Алисы в Стране чудес», правда в формате полнометражного фильма, а не мюзикла. Сборы картины в прокате уже превысили 1 млрд рублей, несмотря на критику проекта в сети.