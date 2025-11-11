Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна
На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском
World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии
К психотерапевту обращался каждый третий россиянин
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix

Вышел первый тизер-трейлер «Истории игрушек 5»

Кадр: Pixar/YouTube

На ютуб-канале Pixar опубликовали тизер-трейлер мультфильма «История игрушек 5» — новой части анимационном франшизы, которая выйдет в кинопрокат 19 июня 2026 года.

Ролик представил поклонникам серии нового персонажа — планшет Лилипад, встречи с которым с нетерпением и страхом ждут любимые герои. Гаджет в форме лягушки озвучила в мультфильме актриса Грета Ли («Прошлые жизни», «Утреннее шоу»). 
 

Видео: Pixar/YouTube

Лилипад, согласно сюжету, станет совершенно новой угрозой в жизни Базза, Вуди, Джесси и других игрушек. Появление планшета усложнит работу героев, и им, очевидно, придется учиться уживаться с ним и делить игровое время детей.

К своим ролям в картине вернулись Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак. В актерский состав также вошел телеведущий Конан О’Брайен, он озвучил в мультфильме Умницу — новую техническую игрушку для приучения малышей к туалету.

Режиссерами «Истории игрушек 5» выступили обладатель «Оскара» Эндрю Стэнтон, известный по «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо», и Кенна Харрис. Продюсером проекта стала Линдси Коллинз, работавшая над «Я краснею».

