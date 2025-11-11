Вышел первый тизер-трейлер «Истории игрушек 5»

На ютуб-канале Pixar опубликовали тизер-трейлер мультфильма «История игрушек 5» — новой части анимационном франшизы, которая выйдет в кинопрокат 19 июня 2026 года.
Ролик представил поклонникам серии нового персонажа — планшет Лилипад, встречи с которым с нетерпением и страхом ждут любимые герои. Гаджет в форме лягушки озвучила в мультфильме актриса Грета Ли («Прошлые жизни», «Утреннее шоу»).
Лилипад, согласно сюжету, станет совершенно новой угрозой в жизни Базза, Вуди, Джесси и других игрушек. Появление планшета усложнит работу героев, и им, очевидно, придется учиться уживаться с ним и делить игровое время детей.
К своим ролям в картине вернулись Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак. В актерский состав также вошел телеведущий Конан О’Брайен, он озвучил в мультфильме Умницу — новую техническую игрушку для приучения малышей к туалету.
Режиссерами «Истории игрушек 5» выступили обладатель «Оскара» Эндрю Стэнтон, известный по «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо», и Кенна Харрис. Продюсером проекта стала Линдси Коллинз, работавшая над «Я краснею».