Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»

На ютуб-канале А24 опубликовали трейлер фильма «Марти Великолепный», в котором снялись Тимоте Шаламе («Зови меня своим именем», «Дюна») и Гвинет Пэлтроу («Влюбленный Шекспир», «Железный человек»).
Картина, которую снял режиссер Джош Сафди, выйдет в зарубежный кинопрокат 25 декабря. В России ее можно будет посмотреть с 15 января. Лента расскажет историю амбициозного игрока в настольный теннис Марти Маузера.
Образ главного героя вдохновлен реальным спортсменом Марти Рейсманом, одним из самых титулованных игроков в настольный теннис. По сюжету, Марти стремится доказать, что его любимая игра способна завоевать мировую славу.
В трейлере персонаж Шаламе признается, что пока не зарабатывает с помощью своего таланта игрока в пинг-понг. Однако именно в теннисе он видит свою цель в жизнь, несмотря на скепсис окружающих людей.
Роли в ленте исполнили Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Адлон («Великая армия») и музыкант Tyler, the Creator. Для последнего «Марти Великолепный» станет первой работой в качестве актера.
Для Сафди же фильм будет первым сольным проектом с 2008 года. Автор вновь работает с A24, ранее выпустившей его совместные с братом Бенни картины «Хорошее время» и «Неограненные алмазы».