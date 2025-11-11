Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне

Кэти Ин Чжан, жена основателя Alibaba Джека Ма, приобрела особняк в Лондоне, в котором долгое время располагалось посольство Италии в Великобритании. Об этом пишет Financial Times.
Он расположен в престижном районе Белгравия. Как пишет издание, жена бизнесмена купила здание за 19,5 млн фунтов стерлингов в прошлом году.
По данным компании LonRes, эта продажа стала 34-й в списке самых дорогих сделок, совершенных в прошлом году в Лондоне, говорится в статье. Имя покупателя долгое время было неизвестно. Отмечалось, что его привлекло престижное расположение дома и высокий уровень безопасности.
Здание было построено в конце 19-го века. В 1923 году его приобрело правительство Италии, чтобы открыть в нем свое посольство. В 21-м веке особняк достался частному владельцу, который перестроил его в элитный жилой дом.