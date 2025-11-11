Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна
На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском
World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии
К психотерапевту обращался каждый третий россиянин
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix
Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»

Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне

Фото: Ban Daisy/Unsplash

Кэти Ин Чжан, жена основателя Alibaba Джека Ма, приобрела особняк в Лондоне, в котором долгое время располагалось посольство Италии в Великобритании. Об этом пишет Financial Times.

Он расположен в престижном районе Белгравия. Как пишет издание, жена бизнесмена купила здание за 19,5 млн фунтов стерлингов в прошлом году.

По данным компании LonRes, эта продажа стала 34-й в списке самых дорогих сделок, совершенных в прошлом году в Лондоне, говорится в статье. Имя покупателя долгое время было неизвестно. Отмечалось, что его привлекло престижное расположение дома и высокий уровень безопасности.

Здание было построено в конце 19-го века. В 1923 году его приобрело правительство Италии, чтобы открыть в нем свое посольство. В 21-м веке особняк достался частному владельцу, который перестроил его в элитный жилой дом.

