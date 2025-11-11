Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна
На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском
World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии
К психотерапевту обращался каждый третий россиянин
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix
Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»

2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»

Фото: пресс-служба музея «Коллекция. Зиларт»

2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт», основанный коллекционерами Андреем и Елизаветой Молчановыми, пишет «Москвич Mag».

Открытие начнется сразу с нескольких выставок. Первая из них посвящена петербургской и московской скульптуре второй половины ХХ века и творчеству шестидесятников — Эрика Булатова, Олега Васильева, Юрия Злотникова, Виктора Пивоварова, Семена Файбисовича и других.

Кроме того, подготовлен проект «Искусство Африки: боги, предки, жизнь» о произведениях традиционной африканской культуры, а также инсталляция Гриши Брускина «Dies illa». На террасе пятого этажа разместится инсталляция Александра Бродского «Приют невинных».

Среди ожидаемых событий — графический балет «Трапеция» в исполнении квинтета «Персимфанс» Петра Айду и цикл лекций об архитектуре и урбанистике.

Программа также включает мероприятия для детей и подростков. Для самых маленьких подготовили «Музейную песочницу», а в лаборатории «Ателье-медиа» подросткам можно будет выпустить издание или записать подкаст под руководством журналистки Аси Тереховой.

