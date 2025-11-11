2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт», основанный коллекционерами Андреем и Елизаветой Молчановыми, пишет «Москвич Mag».
Открытие начнется сразу с нескольких выставок. Первая из них посвящена петербургской и московской скульптуре второй половины ХХ века и творчеству шестидесятников — Эрика Булатова, Олега Васильева, Юрия Злотникова, Виктора Пивоварова, Семена Файбисовича и других.
Кроме того, подготовлен проект «Искусство Африки: боги, предки, жизнь» о произведениях традиционной африканской культуры, а также инсталляция Гриши Брускина «Dies illa». На террасе пятого этажа разместится инсталляция Александра Бродского «Приют невинных».
Среди ожидаемых событий — графический балет «Трапеция» в исполнении квинтета «Персимфанс» Петра Айду и цикл лекций об архитектуре и урбанистике.
Программа также включает мероприятия для детей и подростков. Для самых маленьких подготовили «Музейную песочницу», а в лаборатории «Ателье-медиа» подросткам можно будет выпустить издание или записать подкаст под руководством журналистки Аси Тереховой.