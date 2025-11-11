Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна
На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском
World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии
К психотерапевту обращался каждый третий россиянин
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix
Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»

Пи Дидди стал помощником священника в заключении

Фото: John Lamparski/Getty Images

Рэпер и продюсер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) после приговора работает помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

В обязанности такого человека обычно входит работа в церковной библиотеке, уборка в кабинете священника и помощь ему. CBS отмечает, что должность считается престижной. У заключенных, которые ее занимают, часто есть отдельный кабинет с кондиционером, а священники делятся с ними едой.

Недавно стало известно, что Пи Дидди может (https://daily.afisha.ru/news/103416-pi-diddi-mozhet-vyyti-iz-tyurmy-ranshe-sroka-8-maya-2028-goda/) выйти из тюрьмы раньше срока — 8 мая 2028 года. Срок сократят, если рэпер будет участвовать в реабилитационных программах и соблюдать режим.

В начале октября суд приговорил Шона Комбса к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. За решеткой артист находится около года, и это уже зачтено в общий срок наказания.

Расскажите друзьям