Пи Дидди стал помощником священника в заключении

Рэпер и продюсер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) после приговора работает помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.
В обязанности такого человека обычно входит работа в церковной библиотеке, уборка в кабинете священника и помощь ему. CBS отмечает, что должность считается престижной. У заключенных, которые ее занимают, часто есть отдельный кабинет с кондиционером, а священники делятся с ними едой.
Недавно стало известно, что Пи Дидди может (https://daily.afisha.ru/news/103416-pi-diddi-mozhet-vyyti-iz-tyurmy-ranshe-sroka-8-maya-2028-goda/) выйти из тюрьмы раньше срока — 8 мая 2028 года. Срок сократят, если рэпер будет участвовать в реабилитационных программах и соблюдать режим.
В начале октября суд приговорил Шона Комбса к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. За решеткой артист находится около года, и это уже зачтено в общий срок наказания.