В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел

В Западной Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в Journal of Hymenoptera Research.
Новый вид получил название Megachile lucifer. Ведущий исследователь Кит Прендергаст из Университета Кертина выбрал название, когда смотрел сериал Netflix «Люцифер». По его мнению, слово «Люцифер» идеально подходит к этим насекомым. У обнаруженных пчел есть небольшие рожки на голове — но только у самок.
Исследователи отмечают, что Megachile lucifer находится под угрозой вымирания. Известный ареал этого вида ограничен районом хребта Бремер. Его экосистема страдает от добычи золота, природных пожаров и антропогенного влияния.
