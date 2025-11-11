В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел

Новый вид получил название Megachile lucifer. Ведущий исследователь Кит Прендергаст из Университета Кертина выбрал название, когда смотрел сериал Netflix «Люцифер». По его мнению, слово «Люцифер» идеально подходит к этим насекомым. У обнаруженных пчел есть небольшие рожки на голове — но только у самок.