В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»

Фото: wikipedia.org

В Швеции похитили бронзовую скульптуру Карла Миллеса «Эмигранты», сообщила газета Smålandsposten.

Она находилась у Дома эмигрантов в городе Векшё. Как сообщает газета Smålandsposten, ее исчезновение 10 ноября утром обнаружил директор парка «Смоланд» Леннарт Юханссон. По словам Юханссона, похитители, скорее всего, не смогут продать скульптуру и расплавят ее на металл.

Скульптура «Эмигранты» была создана в 1940 году в память о переселении шведов в Америку с середины ХIX века. Она весит 125 килограмм.

По словам Юханссона, другие скульптуры Миллеса уже воровали. Так, в апреле 2024 года были украдены два одинаковых «Блеска солнца»: один из больницы города Евле, другой — из бассейна в Треллеборге.

