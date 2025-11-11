Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации

Как пишет агентство, презентация началась с падения робота, которую его создатели назвали «обучением в реальном времени». «Это как раз то самое обучение в реальном времени, когда удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка — в опыт. Надеюсь, что эта ошибка превратится в опыт», — сказал директор компании-разработчика Владимир Витухин.