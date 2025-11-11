Гвинет Пэлтроу и Тимоте Шаламе обсуждают будущее в трейлере «Марти Великолепного»
Жена основателя Alibaba приобрела бывшее итальянское посольство в Лондоне
2 декабря в Москве откроется музейно-выставочный центр «Коллекция. Зиларт»
Пи Дидди стал помощником священника в заключении
В Австралии ученые обнаружили ранее неизвестный вид пчел
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты»
В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна
На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском
World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии
К психотерапевту обращался каждый третий россиянин
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix
Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»

Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации

Фото: агентство «Москва»

В Москве представили первого российского антропоморфного робота Aidol со встроенным ИИ. Об этом пишет агентство «Москва».

Как пишет агентство, презентация началась с падения робота, которую его создатели назвали «обучением в реальном времени». «Это как раз то самое обучение в реальном времени, когда удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка — в опыт. Надеюсь, что эта ошибка превратится в опыт», — сказал директор компании-разработчика Владимир Витухин.

Робот на 77% состоит из российских комплектующих. Он способен выполнять три задачи: передвижение, манипуляция предметами и коммуникация. «Кроме того, он может не только выполнять команды, но и взаимодействовать с человеком естественно и рационально», — рассказал Витухин.

«Силиконовая кожа разной жестокости способна передать эмоциональные нюансы. Робот может выражать более 12 базовых эмоций и сотни микровыражений. Это значит, что он может улыбнуться, задуматься и удивиться, совсем как человек», — добавил Витухин.

