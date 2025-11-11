Первый российский антропоморфный ИИ-робот упал на сцене во время дебютной презентации

В Москве представили первого российского антропоморфного робота Aidol со встроенным ИИ. Об этом пишет агентство «Москва».
Как пишет агентство, презентация началась с падения робота, которую его создатели назвали «обучением в реальном времени». «Это как раз то самое обучение в реальном времени, когда удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка — в опыт. Надеюсь, что эта ошибка превратится в опыт», — сказал директор компании-разработчика Владимир Витухин.
Робот на 77% состоит из российских комплектующих. Он способен выполнять три задачи: передвижение, манипуляция предметами и коммуникация. «Кроме того, он может не только выполнять команды, но и взаимодействовать с человеком естественно и рационально», — рассказал Витухин.
«Силиконовая кожа разной жестокости способна передать эмоциональные нюансы. Робот может выражать более 12 базовых эмоций и сотни микровыражений. Это значит, что он может улыбнуться, задуматься и удивиться, совсем как человек», — добавил Витухин.