В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»

Фото: @mos_sobyanin

В Москве началось строительство нового здания НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского на Большой Сухаревской площади. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.

Новый комплекс будет включать пять примыкающих друг к другу башен. Их свяжут с флагманским центром и другими корпусами «Склифа» надземными и подземными переходами. У каждого палатного отделения будет реанимационная поддержка.

В здании разместят 27 высокотехнологичных операционных. Среди них общепрофильные, травматологические, нейрохирургические и трансплантологические.

Завершить строительство нового комплекса НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского планируют в 2028 году. Сам «Склиф» продолжит работу в штатном режиме.

