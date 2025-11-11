В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»

В Москве началось строительство нового здания НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского на Большой Сухаревской площади. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.
Новый комплекс будет включать пять примыкающих друг к другу башен. Их свяжут с флагманским центром и другими корпусами «Склифа» надземными и подземными переходами. У каждого палатного отделения будет реанимационная поддержка.
В здании разместят 27 высокотехнологичных операционных. Среди них общепрофильные, травматологические, нейрохирургические и трансплантологические.
Завершить строительство нового комплекса НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского планируют в 2028 году. Сам «Склиф» продолжит работу в штатном режиме.