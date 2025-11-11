В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна
На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском
World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии
К психотерапевту обращался каждый третий россиянин
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix
Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»
Николь Кидман снимется в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели
Гендиректор Би-би-си Тим Дейви ушел в отставку из‑за скандала с документальным фильмом о Трампе
Ремейк «Баффи — истребительницы вампиров» выйдет в 2026 году
Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря
Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли

В Новой Голландии в Петер­бурге откроется каток площадью 2000 квадратных метров

Фото: Natalya Karpeka/Unsplash

15 ноября в Адмиралтейском районе Петербурга, на острове Новая Голландия начнет работать каток. Об этом говорится на сайте острова.

Его площадь составит 2000 квадратных метров. Каток зальют на газоне, перед сценой в центре острова. Он будет оборудован системой охлаждения, и лед не растает даже при +10 градусах.

Время работы: ежедневно — с 9.45 до 21.45, в праздничные дни — с 9.45 до 23.15. Стоимость билетов: в будни — от 200 до 500 рублей, в праздничные дни — 800 рублей, билет для детей от 3 до 6 лет — 50 рублей.

Напрокат можно будет взять фигурные и хоккейные коньки от 25-го до 48-го размера за 450 рублей. Пункт заточки коньков будет открыт с 9.30 до 20.30. Для новичков на льду установят бесплатных помощников фигуриста. В декабре появятся вечерние тематические музыкальные сеансы. К новогодним праздникам на льду станут кататься аниматоры в костюмах лесных чудищ.

