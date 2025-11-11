15 ноября в Адмиралтейском районе Петербурга, на острове Новая Голландия начнет работать каток. Об этом говорится на сайте острова.
Его площадь составит 2000 квадратных метров. Каток зальют на газоне, перед сценой в центре острова. Он будет оборудован системой охлаждения, и лед не растает даже при +10 градусах.
Время работы: ежедневно — с 9.45 до 21.45, в праздничные дни — с 9.45 до 23.15. Стоимость билетов: в будни — от 200 до 500 рублей, в праздничные дни — 800 рублей, билет для детей от 3 до 6 лет — 50 рублей.
Напрокат можно будет взять фигурные и хоккейные коньки от 25-го до 48-го размера за 450 рублей. Пункт заточки коньков будет открыт с 9.30 до 20.30. Для новичков на льду установят бесплатных помощников фигуриста. В декабре появятся вечерние тематические музыкальные сеансы. К новогодним праздникам на льду станут кататься аниматоры в костюмах лесных чудищ.