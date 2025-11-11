В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
Василиса Кузьмина рассказала, как утвердила Нуми Рапас и Миллисент Симмондс на роли в новый фильм

Фото: @vasilisakuzmina

Российский режиссер Василиса Кузьмина, известная по фильму «Ника» о поэтессе Нике Турбиной, рассказала «Афише Daily» о своем новом проекте — драме «No Man’s Land». Она навеяна историей ангелоделов из Надьрева.

Кузьмина поделилась, как заполучила в актерский состав своей новой картины звезд мировой величины — Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона») и Миллисент Симмондс («Тихое место»). Актрисы сыграют главные роли в ленте.

«Нуми и Миллисент присоединились к проекту после exclusive offer (эксклюзивного предложения. — Прим. ред.). Актеры такого калибра не проходят кастинг, ты можешь сделать им сразу предложение на роль. Они прочитали сценарий, у нас была пара зумов. К Нуми я даже летала, чтобы встретиться с ней и обсудить подробно роль».
Василиса Кузьмина
Режиссер

Василиса отметила, что изначально писала роли специально для Рапас и Симмондс. «Так что это было очень приятно, что они согласились. Они безумно талантливые, и работать с артистами такого уровня — это подарок», —  подчеркнула режиссер.

Кузьмина также рассказала, что название ее будущей картины представляет собой игру слов. Его можно перевести как «Ничья земля», а также как «Земля без мужчин». Второй вариант намекает на сюжет ленты.

Она расскажет о женском сообществе, которое построила героиня по имени Магда (Рапас). Когда ее сын возвращается с фронта, он разрушает спокойную жизнь мира, в котором не было мужчин, и вызывает враждебность жительниц коммуны. Попытки защитить парня вызывают вопрос, не будет ли забота женщин стоить ему жизни.

«„No Man’s Land“ исследует гнетущие последствия агрессивного патриархата — ужасающего обращения с женщинами по всему миру — без морального осуждения. Фильм задается вопросом: как выглядел бы мир без мужчин? И, что еще важнее, чего это стоило бы? Пришлось бы жертвам стать палачами?»
Василиса Кузьмина
Режиссер

Кинематографистка добавила, что не стала «изображать женщин слабыми, а мужчин злодеями». Вместо этого она решила «исследовать хрупкий баланс между мужским и женским — силами, которые одновременно созидают и разрушают».

«По сути, это размышление о самой власти: как стремление к миру, основанное на страхе и контроле, может превратиться в еще одну форму тирании, как власть может стать опасной в руках любого. Если один человек должен умереть за убеждения общества, это общество обречено», — пояснила режиссер.

Кузьмина призналась, что у нее нет никаких ожиданий от будущих съемок — они начнутся весной в Испании. «Я просто буду работать по максимуму, как обычно, и надеяться, что это найдет отклик у людей», — поделилась она.

Постановщица рассчитывает, что ее будущую работу смогут посмотреть в том числе российские зрители. «Думаю, это обязательно случится. У нас не так популярен жанр хоррора и триллера, как за рубежом, но, может, зритель сделает исключение», — сказала Василиса.

«No Man’s Land»  станет второй полнометражной работой Кузьминой после «Ники», премьера которой прошла с большим успехом на фестивале SXSW 2022. Сценарий проекта кинематографистка написала в соавторстве с Дейзи Андерсон. 

Будущая картина описывается как антиутопический триллер с элементами «Рассказа служанки» и ритуальной напряженностью «Солнцестояния». Он навеян реальными событиями, произошедшими в Венгрии в 1910–1920-х годах. Там группа деревенских женщин, известных как ангелоделы из Надьрева, решила убить своих жестоких мужей и вернуть себе контроль над собственными жизнями.

