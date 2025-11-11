Василиса Кузьмина рассказала, как утвердила Нуми Рапас и Миллисент Симмондс на роли в новый фильм

Российский режиссер Василиса Кузьмина, известная по фильму «Ника» о поэтессе Нике Турбиной, рассказала «Афише Daily» о своем новом проекте — драме «No Man’s Land». Она навеяна историей ангелоделов из Надьрева.
Кузьмина поделилась, как заполучила в актерский состав своей новой картины звезд мировой величины — Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона») и Миллисент Симмондс («Тихое место»). Актрисы сыграют главные роли в ленте.
Василиса отметила, что изначально писала роли специально для Рапас и Симмондс. «Так что это было очень приятно, что они согласились. Они безумно талантливые, и работать с артистами такого уровня — это подарок», — подчеркнула режиссер.
Кузьмина также рассказала, что название ее будущей картины представляет собой игру слов. Его можно перевести как «Ничья земля», а также как «Земля без мужчин». Второй вариант намекает на сюжет ленты.
Она расскажет о женском сообществе, которое построила героиня по имени Магда (Рапас). Когда ее сын возвращается с фронта, он разрушает спокойную жизнь мира, в котором не было мужчин, и вызывает враждебность жительниц коммуны. Попытки защитить парня вызывают вопрос, не будет ли забота женщин стоить ему жизни.
Кинематографистка добавила, что не стала «изображать женщин слабыми, а мужчин злодеями». Вместо этого она решила «исследовать хрупкий баланс между мужским и женским — силами, которые одновременно созидают и разрушают».
«По сути, это размышление о самой власти: как стремление к миру, основанное на страхе и контроле, может превратиться в еще одну форму тирании, как власть может стать опасной в руках любого. Если один человек должен умереть за убеждения общества, это общество обречено», — пояснила режиссер.
Кузьмина призналась, что у нее нет никаких ожиданий от будущих съемок — они начнутся весной в Испании. «Я просто буду работать по максимуму, как обычно, и надеяться, что это найдет отклик у людей», — поделилась она.
Постановщица рассчитывает, что ее будущую работу смогут посмотреть в том числе российские зрители. «Думаю, это обязательно случится. У нас не так популярен жанр хоррора и триллера, как за рубежом, но, может, зритель сделает исключение», — сказала Василиса.
«No Man’s Land» станет второй полнометражной работой Кузьминой после «Ники», премьера которой прошла с большим успехом на фестивале SXSW 2022. Сценарий проекта кинематографистка написала в соавторстве с Дейзи Андерсон.
Будущая картина описывается как антиутопический триллер с элементами «Рассказа служанки» и ритуальной напряженностью «Солнцестояния». Он навеян реальными событиями, произошедшими в Венгрии в 1910–1920-х годах. Там группа деревенских женщин, известных как ангелоделы из Надьрева, решила убить своих жестоких мужей и вернуть себе контроль над собственными жизнями.