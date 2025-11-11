Василиса Кузьмина рассказала, как утвердила Нуми Рапас и Миллисент Симмондс на роли в новый фильм

«Нуми и Миллисент присоединились к проекту после exclusive offer (эксклюзивного предложения. — Прим. ред.). Актеры такого калибра не проходят кастинг, ты можешь сделать им сразу предложение на роль. Они прочитали сценарий, у нас была пара зумов. К Нуми я даже летала, чтобы встретиться с ней и обсудить подробно роль».

Василиса Кузьмина Режиссер