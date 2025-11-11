В Москве началось строительство нового комплекса «Склифа»
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топингами для каш и джиббитсами

Фото: @moygerkules

«Геркулес» создал адвент-календарь «Вкусы детства». Его хватает на 8 дней, а в каждом окошке три элемента: топинг для каши, джиббитс и задание на день.

Среди топингов представлены сублимированная клубника, сушеные абрикосы, молочный шоколад, цукаты, малиновый джем, облепиховое варенье и другие сладости. На оборотной стороне картонного окна написано небольшое игровое задание на день — например, «принять ванну».

Видео: @moygerkules

В каждом окошке также спрятан несъедобный подарок — джиббитс, аксессуар для сабо от Crocs. Коллекция включает в себя фигурки с изображениями ананаса, клубники, динозавра, птички и другие. Стоимость такого адвент-календаря на маркетплейсе составляет 391 рубль.

В конце октября Crocs представил сабо по мотивам фильма «Назад в будущее», выпущенные к 40-летнему юбилею культовой картины. Дизайн модели обыгрывает один из самых важных моментов кинокартины — удар молнии, позволяющий осуществить путешествие во времени. 

В комплекте идут тематические джиббитсы: красная жилетка Марти, ховерборд, спортивный альманах Бифа, часы с башни Хилл-Вэлли и газета 1955 года. Цена сабо — около 80 долларов.

