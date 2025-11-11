Ozon собирается открывать офлайн-магазины

Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топпингами для каш и джиббитсами
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна
На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском
World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии
К психотерапевту обращался каждый третий россиянин
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix
Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»
Николь Кидман снимется в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели
Гендиректор Би-би-си Тим Дейви ушел в отставку из‑за скандала с документальным фильмом о Трампе
Ремейк «Баффи — истребительницы вампиров» выйдет в 2026 году
Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря
Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами

Ozon собирается открывать офлайн-магазины

Фото: Mayyskiyysergeyy

Ozon планирует выйти в офлайн-формат. Об этом сказал советник маркетплейса Александр Шульгин во время Дня платформенной экономики в Национальном центре «Россия», пишет ТАСС.

«Мы бы хотели иметь аналогичную возможность открывать небольшие магазины в местах проживания людей и предложить им и доставку, и возможность купить товары из магазина. И я думаю, что это будет на общее благо — и производителей продуктов питания, и покупателей», — отметил он.

Шульгин добавил, что ведется дискуссия об изменении регулирования торговли. По его мнению, снятие определенных ограничений, которые были по объективным причинам заложены в закон о торговле, помогло бы повысить конкуренцию, разнообразие и улучшить цены для потребителей на продукты питания и другие товары.

Ozon ожидает, что в 2025 году оборот с учетом услуг вырастет приблизительно на 41–43% год к году. Показатель EBITDA группы составит около 140 млрд рублей.

