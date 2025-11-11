Ozon собирается открывать офлайн-магазины

Ozon планирует выйти в офлайн-формат. Об этом сказал советник маркетплейса Александр Шульгин во время Дня платформенной экономики в Национальном центре «Россия», пишет ТАСС.
«Мы бы хотели иметь аналогичную возможность открывать небольшие магазины в местах проживания людей и предложить им и доставку, и возможность купить товары из магазина. И я думаю, что это будет на общее благо — и производителей продуктов питания, и покупателей», — отметил он.
Шульгин добавил, что ведется дискуссия об изменении регулирования торговли. По его мнению, снятие определенных ограничений, которые были по объективным причинам заложены в закон о торговле, помогло бы повысить конкуренцию, разнообразие и улучшить цены для потребителей на продукты питания и другие товары.
Ozon ожидает, что в 2025 году оборот с учетом услуг вырастет приблизительно на 41–43% год к году. Показатель EBITDA группы составит около 140 млрд рублей.