Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов

Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топпингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна
На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском
World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии
К психотерапевту обращался каждый третий россиянин
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix
Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»
Николь Кидман снимется в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели
Гендиректор Би-би-си Тим Дейви ушел в отставку из‑за скандала с документальным фильмом о Трампе
Ремейк «Баффи — истребительницы вампиров» выйдет в 2026 году
Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря
Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами

Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов

Apple совместно с японским дизайнером Иссэем Миякэ представила iPhone Pocket — чехол-сумку для айфона. Аксессуар отсылает к сформулированной модельером концепции «куска ткани» (a piece of cloth), простоте кроя вещи и вариативности ее носки.

Материал, из которого сделан чехол, похож на сетку и обтекает устройство. Ткань хорошо тянется, и, чтобы посмотреть на экран, необязательно вытаскивать телефон из сумки — материал раскрывается и позволяет увидеть изображение.

Чехол сделан из нейлона и полиэстера. Аксессуар можно носить разными способами: держать в руке, повесить на плечо или привязать к ручке сумки.

Представлено две модели: с коротким и длинным ремнем. Короткий чехол позволяет носить телефон на руке или сумке и стоит 149,95 доллара. Предмет доступен в восьми цветах: желтом, оранжевом, фиолетовом, розовом, голубом, темно-синем, коричневом и черном.

Длинный ремень подходит для носки через плечо. Стоимость такого аксессуара — 229,95 доллара. Палитра скромнее: темно-синий, коричневый и черный.

Apple