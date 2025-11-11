Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов

Apple совместно с японским дизайнером Иссэем Миякэ представила iPhone Pocket — чехол-сумку для айфона. Аксессуар отсылает к сформулированной модельером концепции «куска ткани» (a piece of cloth), простоте кроя вещи и вариативности ее носки.
Материал, из которого сделан чехол, похож на сетку и обтекает устройство. Ткань хорошо тянется, и, чтобы посмотреть на экран, необязательно вытаскивать телефон из сумки — материал раскрывается и позволяет увидеть изображение.
Чехол сделан из нейлона и полиэстера. Аксессуар можно носить разными способами: держать в руке, повесить на плечо или привязать к ручке сумки.
Представлено две модели: с коротким и длинным ремнем. Короткий чехол позволяет носить телефон на руке или сумке и стоит 149,95 доллара. Предмет доступен в восьми цветах: желтом, оранжевом, фиолетовом, розовом, голубом, темно-синем, коричневом и черном.
Длинный ремень подходит для носки через плечо. Стоимость такого аксессуара — 229,95 доллара. Палитра скромнее: темно-синий, коричневый и черный.