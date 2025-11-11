Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса

Большинство культурных лоз живут не дольше 50 лет, и лишь немногие доживают до века. Однако в уезде Дзоганг обнаружены сразу 64 лозы старше ста лет. По словам доктора Ван Хайбо из Китайской академии сельхознаук, дикорастущая лоза-рекордсменка свидетельствует о терпении природы и жизнестойкости.