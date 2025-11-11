Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса

416-летняя виноградная лоза, найденная в Тибете, признана самой древней в мире. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Лоза-долгожительница растет на высоте 2400 метров глубоко в горах Восточного Тибета, в деревне Зуоба уезда Дзоганг. Ее высота достигает восьми метров, окружность у основания — 209 сантиметров, а диаметр ствола — 67 сантиметров.
Ученые определили возраст растения с помощью анализа годичных колец и физических измерений. По словам специалистов, годичные кольца фиксируют не только время, но и меняющийся климат ― холод и тепло, засуху и влагу.
Большинство культурных лоз живут не дольше 50 лет, и лишь немногие доживают до века. Однако в уезде Дзоганг обнаружены сразу 64 лозы старше ста лет. По словам доктора Ван Хайбо из Китайской академии сельхознаук, дикорастущая лоза-рекордсменка свидетельствует о терпении природы и жизнестойкости.
Винодельческие традиции региона насчитывают более тысячи лет и даже упоминаются в эпосе о царе Гэсэре. В 2004 году Дзоганг был официально назван «родиной китайского дикого красного винограда».
Ранее самой старой известной лозой считалась The Old Vine в словенском городе Марибор. В 1972 году ее возраст оценили в 350–400 лет (точнее установить не удалось, так как сердцевина ствола была сгнившей).