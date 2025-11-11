Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса

Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топпингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна
На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском
World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии
К психотерапевту обращался каждый третий россиянин
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix
Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»
Николь Кидман снимется в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели
Гендиректор Би-би-си Тим Дейви ушел в отставку из‑за скандала с документальным фильмом о Трампе
Ремейк «Баффи — истребительницы вампиров» выйдет в 2026 году
Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря
Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами

Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: Guinness World Records

416-летняя виноградная лоза, найденная в Тибете, признана самой древней в мире. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса. 

Лоза-долгожительница растет на высоте 2400 метров глубоко в горах Восточного Тибета, в деревне Зуоба уезда Дзоганг. Ее высота достигает восьми метров, окружность у основания — 209 сантиметров, а диаметр ствола — 67 сантиметров.

Ученые определили возраст растения с помощью анализа годичных колец и физических измерений. По словам специалистов, годичные кольца фиксируют не только время, но и меняющийся климат ― холод и тепло, засуху и влагу.

Большинство культурных лоз живут не дольше 50 лет, и лишь немногие доживают до века. Однако в уезде Дзоганг обнаружены сразу 64 лозы старше ста лет. По словам доктора Ван Хайбо из Китайской академии сельхознаук, дикорастущая лоза-рекордсменка свидетельствует о терпении природы и жизнестойкости. 

Винодельческие традиции региона насчитывают более тысячи лет и даже упоминаются в эпосе о царе Гэсэре. В 2004 году Дзоганг был официально назван «родиной китайского дикого красного винограда».

Ранее самой старой известной лозой считалась The Old Vine в словенском городе Марибор. В 1972 году ее возраст оценили в 350–400 лет (точнее установить не удалось, так как сердцевина ствола была сгнившей).

