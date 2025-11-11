На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском

На сайте проекта пройдет онлайн-трансляция шоу. Там же можно будет проголосовать за приз зрительских симпатий. Размер вознаграждения полюбившейся петербуржцам и гостям города команды составит 500 тыс. рублей. Основных победителей выберет жюри во главе с Михаилом Пиотровским, генеральным директором Эрмитажа: 1 млн рублей за первое место, 700 тыс. — за второе и 400 тыс. — за третье.