На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском

Фото: предоставлено пресс-службой проекта

Вечером 6 и 7 декабря на Дворцовой площади в Петербурге пройдет мультимедийное шоу из двух частей: спектакля о жизни Петра Чайковского и финала конкурса медиаискусства «Страна света». «Афиша» выступает информационным партнером мероприятия.

20-минутный световой спектакль «Чайковский» приурочен к 185-летию композитора. Роли озвучат звезды петербургского театра Николай Буров, Олег Куликович и Анна Геллер. Спектакль будет проецироваться на фасад Главного штаба, все его 20 колонн и 228 окон.

Вторая составляющая шоу — финал конкурса современного видеоискусства «Страна света». Работы 11 команд-финалистов будут показывать на фасаде Штаба Гвардейского корпуса в течение двух дней: 6 декабря — с 19 до 23 часов, 7 декабря — с 20 до 23 часов.

На сайте проекта пройдет онлайн-трансляция шоу. Там же можно будет проголосовать за приз зрительских симпатий. Размер вознаграждения полюбившейся петербуржцам и гостям города команды составит 500 тыс. рублей. Основных победителей выберет жюри во главе с Михаилом Пиотровским, генеральным директором Эрмитажа: 1 млн рублей за первое место, 700 тыс. — за второе и 400 тыс. — за третье.

