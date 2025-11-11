World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии

Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна
На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском
К психотерапевту обращался каждый третий россиянин
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix
Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»
Николь Кидман снимется в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели
Гендиректор Би-би-си Тим Дейви ушел в отставку из‑за скандала с документальным фильмом о Трампе
Ремейк «Баффи — истребительницы вампиров» выйдет в 2026 году
Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря
Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами
Форум «Культура. Медиа. Цифра» собрал 8000 участников

World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии

Проект World Population Review представил предварительные данные о средней продолжительности рабочей недели в разных странах в 2025 году.

Для формирования рейтинга использовались данные Международной организации труда (МОТ) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При подсчете учитывались как наемные работники с полной и неполной занятостью, так и самозанятые.

Самую короткую продолжительность рабочей недели зафиксировали в Йемене (25,9 часа), Нидерландах (26,8 часа), Норвегии (27,1 часа) и Австрии (28,4 часа).  Дольше всех работают жители Бутана (54,5 часа), Судана (50,8 часа), Лесото (50,2 часа), Республики Конго (48,7 часа), ОАЭ (48,4 часа) и Сан-Томе и Принсипи (48,2 часа).

В России средняя рабочая неделя длится 38,2 часа. Причем мужчины трудятся на 2 часа больше, чем женщины: 39,2 часа против 37,2 часа.

