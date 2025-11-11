World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии

Проект World Population Review представил предварительные данные о средней продолжительности рабочей недели в разных странах в 2025 году.
Для формирования рейтинга использовались данные Международной организации труда (МОТ) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При подсчете учитывались как наемные работники с полной и неполной занятостью, так и самозанятые.
Самую короткую продолжительность рабочей недели зафиксировали в Йемене (25,9 часа), Нидерландах (26,8 часа), Норвегии (27,1 часа) и Австрии (28,4 часа). Дольше всех работают жители Бутана (54,5 часа), Судана (50,8 часа), Лесото (50,2 часа), Республики Конго (48,7 часа), ОАЭ (48,4 часа) и Сан-Томе и Принсипи (48,2 часа).
В России средняя рабочая неделя длится 38,2 часа. Причем мужчины трудятся на 2 часа больше, чем женщины: 39,2 часа против 37,2 часа.