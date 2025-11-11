Госдума приняла закон об обязательной отработке для молодых врачей

Закон также предусматривает, что если одна из сторон договора о целевом обучении не выполнит свои обязательства, то она выплачивает компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере компенсации за обучение. Заключить договоры о целевом обучении, согласно закону, должны будут 100% обучающихся в ординатуре.