Госдума приняла закон об обязательной отработке для молодых врачей

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об обязательной отработке выпускников медвузов в муниципальных и государственных медицинских учреждениях. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. 

В документе отработка называется наставничеством и будет длиться до трех лет. Конкретный срок будет определяться в зависимости от специальности или места, где находится медучреждение. 

Минздрав установит список специальностей, выпускники которых обязаны будут пройти отработку. По завершении наставничества молодых врачей ждет аккредитация специалиста. 

Закон также предусматривает, что если одна из сторон договора о целевом обучении не выполнит свои обязательства, то она выплачивает компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере компенсации за обучение. Заключить договоры о целевом обучении, согласно закону, должны будут 100% обучающихся в ординатуре. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин называл целью закона обеспечение качественной медицинской помощи. «Страна у нас большая. Во многих центральных районных больницах, особенно сельских, не хватает врачей и среднего медицинского персонала», ― говорил он.

Минздрав предложил ввести обязательные отработки для выпускников медвузов в феврале 2025 года. Согласно мартовскому опросу, большинство врачей не поддерживают инициативу. 63% считают, что отработка не сможет восполнить дефицит кадров в здравоохранении. 42,6% студентов сказали, что отказались бы от поступления в медицинский вуз, если бы такая отработка была обязательной.

