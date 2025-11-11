«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топпингами для каш и джиббитсами
19 февраля в российский прокат выйдет 4K-реставрация «Простой истории» Дэвида Линча

Фото: «Иноекино»

С 19 февраля в российских кинотеатрах начнутся показы картины Дэвида Линча «Простая история» в 4K-реставрации. Об этом в телеграм-канале сообщила компания «Иноекино». Все показы пройдут в оригинале с русскими субтитрами.

«Простая история» — восьмой полнометражный фильм Линча. Его премьера состоялась в 1999 году на Каннском кинофестивале.  Сюжет картины основан на реальной истории Элвина Стрейта (имя героя фильма совпадает с именем его прототипа), который в 73 года отправился в шестинедельное путешествие на газонокосилке, чтобы навестить брата, перенесшего инсульт.

Главную роль в картине сыграл каскадер Ричард Фарнсуорт, получивший за эту работу номинацию на «Оскар». Оригинальный саундтрек к «Простой истории» написал постоянный соратник Линча композитор Анджело Бадаламенти.

27 ноября в кино выйдет другой фильм Линча — «Человек-слон». Картина в новой 4K-реставрации будет доступна в двух версиях — с субтитрами и закадровым переводом, подготовленным специально для этого релиза.

