19 февраля в российский прокат выйдет 4K-реставрация «Простой истории» Дэвида Линча

«Простая история» — восьмой полнометражный фильм Линча. Его премьера состоялась в 1999 году на Каннском кинофестивале. Сюжет картины основан на реальной истории Элвина Стрейта (имя героя фильма совпадает с именем его прототипа), который в 73 года отправился в шестинедельное путешествие на газонокосилке, чтобы навестить брата, перенесшего инсульт.