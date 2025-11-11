К психотерапевту обращался каждый третий россиянин

«Психотерапия — не волшебная таблетка. Чаще всего проблемы человека коренятся в опыте отношений, которые и сформировали его представление о мире и самом себе. А потому и решаются такие проблемы только в отношениях — через новый, живой опыт встречи с другим человеком, который не оценивает и не отвергает», ― прокомментировал психолог сервиса «Ясно» Марина Волкова.