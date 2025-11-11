К психотерапевту обращался каждый третий россиянин

Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
«Геркулес» выпустил детский адвент-календарь с топпингами для каш и джиббитсами
Ozon собирается открывать офлайн-магазины
Apple и Иссэй Миякэ выпустили чехлы-сумки для айфонов
Виноградная лоза возрастом 416 лет попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна
На фасадах Эрмитажа покажут мультимедийное шоу о Чайковском
World Population Review: меньше всего работают жители Йемена, Нидерландов, Норвегии и Австрии
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix
Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»
Николь Кидман снимется в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели
Гендиректор Би-би-си Тим Дейви ушел в отставку из‑за скандала с документальным фильмом о Трампе
Ремейк «Баффи — истребительницы вампиров» выйдет в 2026 году
Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря
Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами

К психотерапевту обращался каждый третий россиянин

Фото: Microgen Images/Science Photo Library/Getty Images

Около трети россиян хотя бы раз обращались за помощью к психотерапевту. Каждый пятый ходил на сессии 3–4 раза, а каждый десятый занимался со специалистом на протяжении нескольких месяцев. Об этом свидетельствует опрос сервиса онлайн-психотерапии «Ясно». Результаты исследования есть у «Афиши Daily».

При первом посещении психотерапевта 57% респондентов испытывали надежду, 46% ― страх. 66% надеялись, что специалист посоветует решение проблемы, а 71% опасался, что узнает о себе что-то негативное.

Каждый второй ожидал, что во время первого занятия поймет причины сложившейся ситуации, а чуть меньше половины ― что процесс решения проблемы пройдет быстро и гладко.

Однако полностью ожидания от занятия совпали с реальностью лишь у 15% опрошенных, а каждый третий отметил частичное совпадение. Несмотря на это, свыше 70% респондентов считают первое посещение психотерапевта скорее положительным опытом. Треть же опрошенных почувствовали разочарование.

Заметили изменения от первой сессии 75% обратившихся за помощью к психотерапевту, 46% увидели свой запрос с другой стороны, для 29% стали более очевидны причины проблемы. Подавляющее большинство ― 71% ― осознало, что их проблема решаема.

«Психотерапия — не волшебная таблетка. Чаще всего проблемы человека коренятся в опыте отношений, которые и сформировали его представление о мире и самом себе. А потому и решаются такие проблемы только в отношениях — через новый, живой опыт встречи с другим человеком, который не оценивает и не отвергает», ― прокомментировал психолог сервиса «Ясно» Марина Волкова.

Выбирают психолога россияне по-разному: треть ищет по совету знакомых, 28% — через поиск в интернете, 17% — в соцсетях. Наиболее важными критериями остаются стоимость (81%), образование (79%) и отзывы (77%). Для 27% респондентов решающим фактором стал опыт работы специалиста с похожими запросами.

В основном россияне идут к психотерапевту, чтобы разобраться с конкретной проблемой (72%) или лучше понять себя (49%). Четверть россиян признались, что пришли по совету близких. 

Расскажите друзьям