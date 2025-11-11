К психотерапевту обращался каждый третий россиянин

Около трети россиян хотя бы раз обращались за помощью к психотерапевту. Каждый пятый ходил на сессии 3–4 раза, а каждый десятый занимался со специалистом на протяжении нескольких месяцев. Об этом свидетельствует опрос сервиса онлайн-психотерапии «Ясно». Результаты исследования есть у «Афиши Daily».
При первом посещении психотерапевта 57% респондентов испытывали надежду, 46% ― страх. 66% надеялись, что специалист посоветует решение проблемы, а 71% опасался, что узнает о себе что-то негативное.
Каждый второй ожидал, что во время первого занятия поймет причины сложившейся ситуации, а чуть меньше половины ― что процесс решения проблемы пройдет быстро и гладко.
Однако полностью ожидания от занятия совпали с реальностью лишь у 15% опрошенных, а каждый третий отметил частичное совпадение. Несмотря на это, свыше 70% респондентов считают первое посещение психотерапевта скорее положительным опытом. Треть же опрошенных почувствовали разочарование.
Заметили изменения от первой сессии 75% обратившихся за помощью к психотерапевту, 46% увидели свой запрос с другой стороны, для 29% стали более очевидны причины проблемы. Подавляющее большинство ― 71% ― осознало, что их проблема решаема.
«Психотерапия — не волшебная таблетка. Чаще всего проблемы человека коренятся в опыте отношений, которые и сформировали его представление о мире и самом себе. А потому и решаются такие проблемы только в отношениях — через новый, живой опыт встречи с другим человеком, который не оценивает и не отвергает», ― прокомментировал психолог сервиса «Ясно» Марина Волкова.
Выбирают психолога россияне по-разному: треть ищет по совету знакомых, 28% — через поиск в интернете, 17% — в соцсетях. Наиболее важными критериями остаются стоимость (81%), образование (79%) и отзывы (77%). Для 27% респондентов решающим фактором стал опыт работы специалиста с похожими запросами.
В основном россияне идут к психотерапевту, чтобы разобраться с конкретной проблемой (72%) или лучше понять себя (49%). Четверть россиян признались, что пришли по совету близких.