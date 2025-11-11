В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие

В подмосковном Красногорске при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком» от башни-опоры отвалился кусок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Предварительно, пострадали два человека. Один из них доставлен в травмпункт. Машины на парковке рядом завалило камнями и строительным мусором. Повреждения получили более 120 машин. Повреждены и окна в соседних домах.
«Снежком» был самым большим искусственным горнолыжным комплексом в России. В конце ноября 2021 года юрлицо комплекса ― ООО «Снежная горка» ― объявили банкротом.
В начале 2022-го склон закрыли на реконструкцию. Сперва демонтировали канатные дороги, а затем и торгово-развлекательный центр. В октябре того же года комплекс решили снести. На его месте планируют построить многоэтажки.
В декабре 2024-го во время демонтажа «Снежкома» погиб рабочий. На него упала металлическая конструкция.