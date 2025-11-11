Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях

Майкл Джексон стал первым в истории артистом, которому удалось попасть в топ-10 по версии Billboard на протяжении шести десятилетий: 1970, 1980, 1990, 2000, 2010-х и теперь 2020-х. Об этом пишет Variety.
Рекорд был установлен после того, как его композиция «Thriller» поднялась на 10-е место чарта Hot 100 в октябре 2025 года.
Впервые Джексон попал в топ-10 Hot 100 в ноябре 1971 года с песней «Got to Be There». За всю свою карьеру 30 его композиций достигали топ-10. 13 из них занимали первое место.
Всплеск интереса к песне «Thriller» связывают с выходом трейлера байопика «Майкл». Главную роль в нем исполняет 28-летний Джафар Джексон — племянник певца. По словам создателей фильма, он поразительно перевоплощается в своего знаменитого родственника. Премьера картины запланирована на 24 апреля 2026 года.