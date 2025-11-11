Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях

Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix
Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»
Николь Кидман снимется в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели
Гендиректор Би-би-си Тим Дейви ушел в отставку из‑за скандала с документальным фильмом о Трампе
Ремейк «Баффи — истребительницы вампиров» выйдет в 2026 году
Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря
Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами
Форум «Культура. Медиа. Цифра» собрал 8000 участников
Тейлор Момсен и Джим Кэрри встретились впервые спустя 25 лет после премьеры «Гринча»
В московских музеях появятся зоны для питомцев
Wildberries запустил дипфейк-детектор
«Аэрофлот» бесплатно перевезет сноуборд, горные лыжи, сап и доску для серфинга
Лауреат «Оскара» Фрэнсис Форд Коппола продал частный остров из‑за финансовых трудностей
В России вырастут выплаты по больничным листам
«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года

Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях

Фото: Constru-centro

Майкл Джексон стал первым в истории артистом, которому удалось попасть в топ-10 по версии Billboard на протяжении шести десятилетий: 1970, 1980, 1990, 2000, 2010-х и теперь 2020-х. Об этом пишет Variety.

Рекорд был установлен после того, как его композиция «Thriller» поднялась на 10-е место чарта Hot 100 в октябре 2025 года.

Впервые Джексон попал в топ-10 Hot 100 в ноябре 1971 года с песней «Got to Be There». За всю свою карьеру 30 его композиций достигали топ-10. 13 из них занимали первое место.

Всплеск интереса к песне «Thriller» связывают с выходом трейлера байопика «Майкл». Главную роль в нем исполняет 28-летний Джафар Джексон — племянник певца. По словам создателей фильма, он поразительно перевоплощается в своего знаменитого родственника. Премьера картины запланирована на 24 апреля 2026 года.

Расскажите друзьям