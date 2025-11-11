Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой

Фото: Константин Рязанцев/ГЕОХИ РАН

Специалисты обнаружили фрагменты болида, пролетевшего над Московской, Тверской и Новгородской областями 27 октября. Об этом говорится в телеграм-канале Института геохимии и аналитической химии РАН (ГЕОХИ РАН).

Находка положила конец предположениям, что же это было. Предварительные исследования показали, что образцы принадлежат обыкновенному хондриту (каменному метеориту) группы LL6.

В комментарии РИА «Новости» астроном Стас Короткий отметил, что небесное тело повредило крышу частного дома в одном из селений Новгородской области. Эксперт назвал очень большой удачей, что фрагменты болида удалось найти.

Образцы поступили в лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, Музей истории мироздания в Московской области и Уральский федеральный университет в Екатеринбурге. Специалисты продолжают исследования и поиски фрагментов. 

Сейчас ученым предстоит выбрать имя для метеорита. Как отмечают в ГЕОХИ РАН, небесные тела обычно называют в честь ближайшего от их места падения населенного пункта.

Яркий светящийся объект заметили в небе над Московской областью ранним утром 27 октября. В Институте космических исследований предполагали, что это может быть небольшой метеорит или космический мусор. 

РАН