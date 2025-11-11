В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией

В американских кинотеатрах появилось тематическое ведро для попкорна, приуроченное к выходу фильма «Иллюзия обмана-3». Премьера картины в России запланирована на 13 ноября.
С таким контейнером любой зритель может почувствовать себя фокусником. Благодаря скрытому отсеку, когда человек открывает переднюю и заднюю дверцы коробки, попкорн будто бы исчезает. Ведро уже можно приобрести в сетях кинотеатров Harkins Theatres, AMC Theatres, Cinemark и Carolina Cinemas.
«Иллюзия обмана-3» выходит спустя почти десять лет после второй части, которая собрала в прокате 334 млн долларов. В новом фильме четверка грабителей вместе с тремя юными иллюзионистами затевает кражу самого крупного в мире королевского алмаза.
Режиссером выступил Рубен Флейшер, известный по фильмам «Веном», «Анчартед: На картах не значится», «Добро пожаловать в Зомбиленд». Студия Lionsgate уже анонсировала работу над четвертой частью. Ее также поставит Флейшер.