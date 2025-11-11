В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией

С таким контейнером любой зритель может почувствовать себя фокусником. Благодаря скрытому отсеку, когда человек открывает переднюю и заднюю дверцы коробки, попкорн будто бы исчезает. Ведро уже можно приобрести в сетях кинотеатров Harkins Theatres, AMC Theatres, Cinemark и Carolina Cinemas.