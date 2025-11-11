Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет

Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix
Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»
Николь Кидман снимется в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели
Гендиректор Би-би-си Тим Дейви ушел в отставку из‑за скандала с документальным фильмом о Трампе
Ремейк «Баффи — истребительницы вампиров» выйдет в 2026 году
Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря
Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами
Форум «Культура. Медиа. Цифра» собрал 8000 участников
Тейлор Момсен и Джим Кэрри встретились впервые спустя 25 лет после премьеры «Гринча»
В московских музеях появятся зоны для питомцев
Wildberries запустил дипфейк-детектор
«Аэрофлот» бесплатно перевезет сноуборд, горные лыжи, сап и доску для серфинга
Лауреат «Оскара» Фрэнсис Форд Коппола продал частный остров из‑за финансовых трудностей
В России вырастут выплаты по больничным листам
«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года

Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Этой зимой россияне будут работать меньше всего за последние 20 лет, рассчитал ТАСС.

Из 90 зимних дней жители России будут работать лишь 56. Это связано с тем, что впервые за 12 лет новогодние праздники длятся целых 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно.

Такой же короткой рабочая зима была лишь однажды — на рубеже 2004 и 2005 годов. Обычно на три холодных месяца, даже в високосные годы, набирается 57–58 рабочих дней. Рекордной по длине оказалась зима 2013–2014 годов. Тогда россияне отработали 59 дней.

Недавно появился маршрут поезда Деда Мороза. 2–3 января волшебник остановится в Москве, а 6–7 января — в Санкт-Петербурге.

В передвижную резиденцию входят приемная волшебника, вагон с играми и квестами, лавка с сувенирами, ресторан с угощениями. В вагоне Снежной королевы юные посетители попадут в мир кривых зеркал, а в вагоне — кукольном театре посмотрят сценки.

