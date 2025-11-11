Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет

Этой зимой россияне будут работать меньше всего за последние 20 лет, рассчитал ТАСС.
Из 90 зимних дней жители России будут работать лишь 56. Это связано с тем, что впервые за 12 лет новогодние праздники длятся целых 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно.
Такой же короткой рабочая зима была лишь однажды — на рубеже 2004 и 2005 годов. Обычно на три холодных месяца, даже в високосные годы, набирается 57–58 рабочих дней. Рекордной по длине оказалась зима 2013–2014 годов. Тогда россияне отработали 59 дней.
Недавно появился маршрут поезда Деда Мороза. 2–3 января волшебник остановится в Москве, а 6–7 января — в Санкт-Петербурге.
В передвижную резиденцию входят приемная волшебника, вагон с играми и квестами, лавка с сувенирами, ресторан с угощениями. В вагоне Снежной королевы юные посетители попадут в мир кривых зеркал, а в вагоне — кукольном театре посмотрят сценки.