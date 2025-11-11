В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры

Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix
Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»
Николь Кидман снимется в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели
Гендиректор Би-би-си Тим Дейви ушел в отставку из‑за скандала с документальным фильмом о Трампе
Ремейк «Баффи — истребительницы вампиров» выйдет в 2026 году
Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря
Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами
Форум «Культура. Медиа. Цифра» собрал 8000 участников
Тейлор Момсен и Джим Кэрри встретились впервые спустя 25 лет после премьеры «Гринча»
В московских музеях появятся зоны для питомцев
Wildberries запустил дипфейк-детектор
«Аэрофлот» бесплатно перевезет сноуборд, горные лыжи, сап и доску для серфинга
Лауреат «Оскара» Фрэнсис Форд Коппола продал частный остров из‑за финансовых трудностей
В России вырастут выплаты по больничным листам
«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года

В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры

Фото: Politiet

Галерея в норвежском городе Ставангере лишь спустя пять дней обнаружила пропажу экспоната. Об этом сообщает Subject со ссылкой на полицейский отчет.

Из галереи BGE ContemporaryArt пропала 11-килограммовая скульптура свиньи. Она выполнена из бронзы норвежским художником Кьеллем Эриком Килли Олсеном и стоит около 150 000 крон (примерно 14 800 долларов).

Пропажу сотрудники галереи обнаружили в воскресенье 9 ноября. Изучив камеры наблюдения, они установили, что кража произошла еще 4 ноября, в середине дня.

«Один мужчина стоял снаружи и наблюдал у главного входа, в то время как другой незаметно вошел через боковую дверь, целенаправленно подошел к скульптуре и вынес ее в руках. Все выглядит как заранее спланированное действие», — сказала директор галереи Бритт Кристин Анкер Поульсен.

Скульптура стояла у входа в галерею вместе с несколькими небольшими работами и не имела какой-либо особой защиты.

Недавно в Испании потеряли картину Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой». Небольшое полотно пропало во время транспортировки из Мадрида в Гранаду. Спустя пару недель картину нашли на мадридском складе, где произведения хранились перед перевозкой. Правоохранители предполагают, что картину просто забыли погрузить в грузовик.

