В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры

Из галереи BGE ContemporaryArt пропала 11-килограммовая скульптура свиньи. Она выполнена из бронзы норвежским художником Кьеллем Эриком Килли Олсеном и стоит около 150 000 крон (примерно 14 800 долларов).
Пропажу сотрудники галереи обнаружили в воскресенье 9 ноября. Изучив камеры наблюдения, они установили, что кража произошла еще 4 ноября, в середине дня.
«Один мужчина стоял снаружи и наблюдал у главного входа, в то время как другой незаметно вошел через боковую дверь, целенаправленно подошел к скульптуре и вынес ее в руках. Все выглядит как заранее спланированное действие», — сказала директор галереи Бритт Кристин Анкер Поульсен.
Скульптура стояла у входа в галерею вместе с несколькими небольшими работами и не имела какой-либо особой защиты.
Недавно в Испании потеряли картину Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой». Небольшое полотно пропало во время транспортировки из Мадрида в Гранаду. Спустя пару недель картину нашли на мадридском складе, где произведения хранились перед перевозкой. Правоохранители предполагают, что картину просто забыли погрузить в грузовик.