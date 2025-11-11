У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена

Сюжет сосредоточится на Джимми и других репортерах Daily Planet (за исключением Лоис Лейн и Кларка Кента), расследующих дела, в которых замешаны суперзлодеи. Центральной фигурой первого сезона станет Горилла Гродд — антропоморфное существо, обладающее способностью к телепатии. Впервые герой появился в комиксах в 1959 году как соперник Флэша.