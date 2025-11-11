У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена

DC Studios анонсировала сериал — спин-офф «Супермена» про друга Кларка Кента, фотографа и журналиста Daily Planet Джимми Олсена. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. К своей роли вернется Скайлер Гисондо.
Сюжет сосредоточится на Джимми и других репортерах Daily Planet (за исключением Лоис Лейн и Кларка Кента), расследующих дела, в которых замешаны суперзлодеи. Центральной фигурой первого сезона станет Горилла Гродд — антропоморфное существо, обладающее способностью к телепатии. Впервые герой появился в комиксах в 1959 году как соперник Флэша.
Шоураннерами, сценаристами и исполнительными продюсерами проекта станут Дэн Перро и Тони Ясенда, создатели псевдодокументального веб-сериала «Американский вандал» и шоу «Игроки» о команде киберспортсменов, стремящихся стать чемпионами по League of Legends.
Режиссер «Супермена» Джеймс Ганн станет одним из исполнительных продюсеров сериала. Недавно он сообщил, что в фильме-сиквеле под названием «Человек завтрашнего дня» Супермен и злодей Лекс Лютор объединятся против общей угрозы.