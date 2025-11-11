В возрасте 92 лет скончался японский актер Тацуя Накадай. Об этом сообщает Japan News.
Актер снялся в шести фильмах Акиры Куросавы: «Семь самураев», «Телохранитель», «Отважный Сандзюро», «Кагемуша», «Рай и ад», «Ран». Последний представляет собой интерпретацию трагедии Шекспира «Король Лир» и посвящен истории падения даймё — крупного феодала периода Сэнгоку (со второй половины XV до XVII века). Стареющий правитель решает разделить земли между сыновьями, и начинается кровавая междоусобица.
Среди других знаковых работ Накадая — картина «Харакири» Масаки Кобаяси, которая в 1963 году получила приз жюри Каннского кинофестиваля. По сюжету нищий ронин Хансиро Цугумо приходит в поместье самурайского клана Ии в поисках места для совершения харакири. Считалось, что чем знатнее был клан, тем почетнее было совершить ритуальное самоубийство в его поместье.
Именно работа с Кобаяси сделала Накадая известным не только в Японии, но и по всему миру. Актер и режиссер вместе сняли 11 картин, в том числе трилогию «Удел человеческий», фильмы «Кайдан», «Восставший».
В 1975 году Накадай основал школу «Мумэйдзюку» для подготовки молодых актеров. Он воспитал такие таланты, как Кодзи Якусе («Идеальные дни») и Маюми Вакамура («Мои дождливые дни»).
В 2025 году фильм «Ран» отмечает свой 40-летний юбилей, а «Иноекино» выпускает его в российский прокат. С 13 ноября в 34 городах России будет демонстрироваться 4K-реставрация. Показы будут на языке оригинала с русскими субтитрами.