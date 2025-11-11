Среди других знаковых работ Накадая — картина «Харакири» Масаки Кобаяси, которая в 1963 году получила приз жюри Каннского кинофестиваля. По сюжету нищий ронин Хансиро Цугумо приходит в поместье самурайского клана Ии в поисках места для совершения харакири. Считалось, что чем знатнее был клан, тем почетнее было совершить ритуальное самоубийство в его поместье.