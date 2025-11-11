Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»

Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix
Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»
Николь Кидман снимется в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели
Гендиректор Би-би-си Тим Дейви ушел в отставку из‑за скандала с документальным фильмом о Трампе
Ремейк «Баффи — истребительницы вампиров» выйдет в 2026 году
Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря
Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами
Форум «Культура. Медиа. Цифра» собрал 8000 участников
Тейлор Момсен и Джим Кэрри встретились впервые спустя 25 лет после премьеры «Гринча»
В московских музеях появятся зоны для питомцев
Wildberries запустил дипфейк-детектор
«Аэрофлот» бесплатно перевезет сноуборд, горные лыжи, сап и доску для серфинга
Лауреат «Оскара» Фрэнсис Форд Коппола продал частный остров из‑за финансовых трудностей
В России вырастут выплаты по больничным листам
«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года

Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»

Netflix поделился первым трейлером мини-сериала «Человек против младенца» («Man vs Baby»). Это продолжение комедии «Человек против пчелы». Премьера шоу намечена на 11 декабря.

В главной роли ― Роуэн Аткинсон, который играет неудачливого школьного сторожа Тревора Бингли. В канун Рождества герой получает заманчивое предложение ― присмотреть за роскошным лондонским пентхаусом. Однако в последний учебный день родители не забирают ребенка, который играл роль младенца Иисуса в школьной постановке. Так Бингли становится невольным опекуном малыша, а ситуация оказывается сложнее, чем он предполагал. 

Аткинсон не только исполнил главную роль, но и выступил соавтором сценария вместе с Уильямом Дэвисом («Как приручить дракона»). В режиссерском кресле ― Дэвид Керр, снявший «Человека против пчелы». Всего ожидается четыре эпизода.

Клоди Блэкли вернется к роли бывшей жены Тревора, многострадальной Джесс. В каст также вошли Стив Эдж, Сунетра Саркер, Сунил Пател, Сюзанна Филдинг и Эшли Дженсен.

