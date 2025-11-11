Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»

В главной роли ― Роуэн Аткинсон, который играет неудачливого школьного сторожа Тревора Бингли. В канун Рождества герой получает заманчивое предложение ― присмотреть за роскошным лондонским пентхаусом. Однако в последний учебный день родители не забирают ребенка, который играл роль младенца Иисуса в школьной постановке. Так Бингли становится невольным опекуном малыша, а ситуация оказывается сложнее, чем он предполагал.