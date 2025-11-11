Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»

Netflix поделился первым трейлером мини-сериала «Человек против младенца» («Man vs Baby»). Это продолжение комедии «Человек против пчелы». Премьера шоу намечена на 11 декабря.
В главной роли ― Роуэн Аткинсон, который играет неудачливого школьного сторожа Тревора Бингли. В канун Рождества герой получает заманчивое предложение ― присмотреть за роскошным лондонским пентхаусом. Однако в последний учебный день родители не забирают ребенка, который играл роль младенца Иисуса в школьной постановке. Так Бингли становится невольным опекуном малыша, а ситуация оказывается сложнее, чем он предполагал.
Аткинсон не только исполнил главную роль, но и выступил соавтором сценария вместе с Уильямом Дэвисом («Как приручить дракона»). В режиссерском кресле ― Дэвид Керр, снявший «Человека против пчелы». Всего ожидается четыре эпизода.
Клоди Блэкли вернется к роли бывшей жены Тревора, многострадальной Джесс. В каст также вошли Стив Эдж, Сунетра Саркер, Сунил Пател, Сюзанна Филдинг и Эшли Дженсен.