92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире

92-летний американец Росс Палермо вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой действующий сантехник мира. Об этом сообщили на сайте Книги.
Палермо работает сантехником уже почти 75 лет. Он родился в семье итальянских иммигрантов в 1933 году и начал свою карьеру в 1951 году после окончания средней школы, еще до того как был призван в армию в 1953 году во время войны в Корее.
Вернувшись со службы, Росс вернулся в профессию. Он работал в компании Arco Plumbing до 1965 года, после чего основал собственную фирму R& G Plumbing, Inc. Ей он управлял вместе с коллегой до 90-х годов.
Несмотря на боль в коленях, Палермо продолжает выезжать на заказы. Он признается, что ему нравится его работа. Правда сегодня Росс берется, как правило, только за помощь старым клиентам, с которыми он знаком на протяжении долгих лет.
«Когда он будет делать последний вздох, он, вероятно, будет держать в руке сантехнический инструмент. Не представляю себе дня, когда он добровольно скажет: „Я ухожу“», — сказал Роджер Глант, клиент и друг Палермо.
Знакомые описывают Росса как страстного и высокопорядочного человека. Сын рекордсмена надеется, что признание его достижения «подчеркнет энергию, решимость и преданность своему делу профессионалов старшего возраста».