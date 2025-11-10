Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Лауреат премии «Оскар» Брендан Фрейзер стал исполнительным продюсером документального фильма «Спасение Супермена». Об этом сообщил Variety.

Картина расскажет о Джонатане, 57-летнем мужчине с расстройством аутистического спектра из пригорода Чикаго. Уже почти три десятилетия он участвует в городском параде в честь Дня независимости — и всегда в образе Супермена.

Однажды дома Джонатана начал угрожать новый владелец. И тогда местные жители во главе с его лучшей подругой Джули, чтобы начать общественную кампанию по его спасению.

Фильм о Джонатане сняли Адам Оппенгейм и Сэмюэль-Али Мирпурян. Ленту выпустил журнал Switchboard Magazine на своем сайте.

«Джонатан — герой, о котором стоит мечтать. И он тот, кто нам нужен. Говорят, что не все носят плащи. Но этот носит. И с достоинством, стоя на своем, он воплощает решимость в багряно-голубом. Он не только спасает свой дом от апатии, но и спасает всех нас во имя истины и справедливости. Не грубой силой, а единственной настоящей суперспособностью — сочувствием», — прокомментировал Фрейзер.

Продюсерами фильма «Спасти Супермена» выступили Оппенгейм, Мирпурян и Джули Спиллер, а в число исполнительных продюсеров вошли также Селия Анискович и Дункан Линдси из Switchboard, Джон Хоффман, Райан Мэйзи, Марджон Джавади, Майк Тудин, Марселла Тудин, Стивен Шайя и Гэри Беркарт.

