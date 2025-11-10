Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix

Герцогиня Сассекская Меган Маркл выпустит рождественский спешел на стриминговом сервисе Netflix. Об этом супруга принца Гарри рассказала в инстаграме*.
Проект «With Love, Meghan. Holiday Celebration» выйдет 3 декабря. В нем Маркл призывает «насладиться традициями и создать новые».
Netflix пригласил зрителей «присоединиться к Меган в Монтесито, Калифорния, на волшебном праздничном торжестве». На нем герцогиня, как обещают, расскажет, как делает праздник особенно запоминающимся.
Лайфстайл-шоу «С любовью, Меган» вышло на Netflix в марте 2025 года. Второй сезон выпустили в августе. В октябре Маркл представила свечу с ароматом своей свадьбы.
В ноябре СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская вернется в актерскую профессию. Бывшую актрису якобы видели на съемочной площадке фильма «Close Personal Friends», в котором снимаются Биргитта Ларсен и Лили Коллинз.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.