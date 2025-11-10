Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»

«Меня поразило, как они прошли через все вместе, не утратив веры друг в друга, в медицинский персонал и в то, во что верят. Это невероятно мощная история, и для меня большая честь ее рассказать — особенно с таким потрясающим актерским составом», — поделился Берд.

