Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»

Фото: ashleygreene

Звезда «Сумерек» Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион», основанной на реальных событиях. Об этом сообщил Deadline.

Съемки картины уже стартовали в Далласе, штат Техас. В них принимают участие актеры Рассел Квинн, Элизабет Табиш, Энди Бакли и Рокстон Гарсия. Режиссером проекта выступает Таннер Берд.

Грин исполнит роль Синди Кассис — матери, чей маленький сын внезапно заболевает. Мальчику диагностируют гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз — редкое и смертельно опасное заболевание крови.

Фильм, как ожидается, будет исследовать роль веры перед лицом смертельной опасности. Продюсерами проекта станут Томик Мансури и Ксандер Маккейб из Silver Sail Entertainment, Тиффани ФицГенри из FitzHenry Films, Синди и Надим Кассисы.

«Меня поразило, как они прошли через все вместе, не утратив веры друг в друга, в медицинский персонал и в то, во что верят. Это невероятно мощная история, и для меня большая честь ее рассказать — особенно с таким потрясающим актерским составом», — поделился Берд.
 

