Николь Кидман снимется в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса

Николь Кидман получила роль в новом фильме Осгуда Перкинса «Молодые люди» («The Young People»). Съемки уже идут в Ванкувере, пишет Deadline.
Кого сыграет актриса, пока неизвестно. Действие в картине развернется в школе. Лента расскажет о старшекласснице Сью, которая заводит дружбу с новой одноклассницей Китти. Вначале они хорошо ладят, но вскоре Китти начинает вести себя странно, что заставляет Сью волноваться.
В актерский состав также вошли Лола Тун («Этим летом я стала красивой»), Нико Паркер («Одни из нас», «Как приручить дракона»), Брендан Хайнс («Обмани меня»), Татьяна Маслани («Темное дитя»), Куш Джамбо («Хорошая борьба»), Хизер Грэм («Твин Пикс»), Джонни Ноксвилл («Люди в черном 2»), Лекси Майнтри («Эль») и Лили Коллиас («Пальмы и линии электропередач»). Производством проекта займется компания Neon. Продюсерами выступят сам Перкинс, а также Крис Фергюсон и Брайан Кавана-Джонс. Дата премьеры фильма пока не называется.
В феврале 2025 года на российские экраны вышел хоррор Перкинса «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга. Лента рассказывает о том, как близнецы Хал и Билл нашли на чердаке дома старую игрушку отца, после чего столкнулись с чередой ужасных смертей. 4 декабря состоится премьера еще одного фильма режиссера под названием «Крипер». Он расскажет о паре, которая отправляется в уединенную хижину в лесу, где с ней начинают происходить мистические события.