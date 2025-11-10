Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви ушел в отставку из‑за скандала с документальным фильмом о Трампе

Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви ушел в отставку из-за скандала с документальным фильмом о Дональде Трампе, показанном в программе «Панорама». Об этом сообщила Британская вещательная корпорация.

Дэйви заявил, что покинет свой пост не только по этой причине, но добавил, что «дискуссия вокруг BBC News» повлияла на его решение. Он отметил, что берет на себя ответственность за ошибки, и подчеркнул, что «в целом Би-би-си работает хорошо».

В эфире телеканала 28 октября 2024 года вышло видео, в котором две части речи президента США Дональда Трампа были смонтированы так, что исказили его позицию. Ролик создавал впечатление, что Трамп поощрял штурм Капитолия в январе 2021 года.

6 ноября 2025 года издание Telegraph опубликовало статью, в которой экс-журналист Би-би-си Майк Прескотт рассказал о проблеме предвзятости в редакции. Он заявил, что руководство «неоднократно не принимало мер» в связи с этим.

Вышедший фильм о Трампе Прескотт назвал «ни сбалансированным, ни беспристрастным». «Я высказал свои опасения в EGSC, и Дэвиду Гроссману было поручено пересмотреть программу», — поделился журналист.

По словам Прескотта, именно Гроссман обнаружил некорректную редактуру видео речи американского политика, вводившую зрителей в заблуждение. Но руководство «отказалось признать, что имело место нарушение стандартов», подчеркнул он.

Прескотт описал и другие случаи, когда, по его мнению, Би-би-си не сумела соблюсти беспристрастность. Публикация Telegraph в конечном итоге привела к уходу Дэйви, а также руководительницы новостной службы BBC News Деборы Тернесс.

Тим Дэйви работал в Би-би-си более 20 лет, с апреля 2005 года. Во главе корпорации он оказался в сентябе 2020 года. Дебора Тернесс была гендиректором BBC News c 2022 года, она отвечала за команду из примерно 6000 человек. 

