Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели

Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви ушел в отставку из‑за скандала с документальным фильмом о Трампе
Ремейк «Баффи — истребительницы вампиров» выйдет в 2026 году
Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря
Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами
Форум «Культура. Медиа. Цифра» собрал 8000 участников
Тейлор Момсен и Джим Кэрри встретились впервые спустя 25 лет после премьеры «Гринча»
В московских музеях появятся зоны для питомцев
Wildberries запустил дипфейк-детектор
«Аэрофлот» бесплатно перевезет сноуборд, горные лыжи, сап и доску для серфинга
Лауреат «Оскара» Фрэнсис Форд Коппола продал частный остров из‑за финансовых трудностей
В России вырастут выплаты по больничным листам
«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года
Аналитики выяснили, почему россияне резко прекращают общение и «гостят» своих партнеров
В Общественной палате предложили сделать бесплатным проезд для детей
Башкирский студент разработал беспилотник для борьбы с борщевиком
Роберт Паттинсон назвал себя зумером
Жителям британского графства Оксфордшир пообещали ремонт дорог через 103 года
Больше всего своей работой в России довольны медики и программисты
Китайские ученые заявили о создании таблеток, способных продлить жизнь до 100 лет
Робот-пылесос под управлением ИИ пережил «экзистенциальный кризис»
«Sexy and I Know It» дуэта LMFAO — самая популярная песня о сексе
Илон Маск запустил голосование за кодовое имя новой версии Grok Imagine
Новую заставку Apple TV создали вручную без спецэффектов
Архангельская мастерица связала самые маленькие в мире варежки с орнаментом — 9 на 15 мм
МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее песни для пропаганды» ее же цитатой

Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели

Фото: Remon Haazen/Getty Images

Апелляционный суд Франции удовлетворил запрос прокуратуры и 10 ноября освободил экс-президента Николя Саркози из тюрьмы. Теперь он будет находиться под судебным контролем, ему запрещено выезжать из страны и контактировать с фигурантами дела, пишет BFMTV.

Политика отправили в тюрьму Ла-Санте на юге Парижа 21 октября. Бывшего лидера Франции признали виновным в преступном сговоре и получении взятки со стороны ливийского диктатора Муаммара Каддафи во время избирательной кампании 2007 года. Саркози должен был провести за решеткой пять лет, но провел там 21 день.

70-летний политик стал первым французским лидером послевоенного периода и первым бывшим главой государства Европейского союза, попавшим в тюрьму. Саркози подал апелляцию на приговор.

Саркози также считается первым бывшим главой французского государства, вынужденным носить электронный браслет после того, как был признан виновным по другому делу о коррупции и торговле влиянием. Тогда Саркози смог избежать реального заключения: он носил браслет в течение трех месяцев, а затем был условно-досрочно освобожден.

В начале октября Саркози устроил в Париже своего рода прощальную вечеринку для ста друзей и бывших соратников перед тюремным заключением. Газета Le Figaro сообщала, что он заявил на ней гостям о своей невиновности.

Расскажите друзьям