Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели

Политика отправили в тюрьму Ла-Санте на юге Парижа 21 октября. Бывшего лидера Франции признали виновным в преступном сговоре и получении взятки со стороны ливийского диктатора Муаммара Каддафи во время избирательной кампании 2007 года. Саркози должен был провести за решеткой пять лет, но провел там 21 день.