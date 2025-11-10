Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели

Апелляционный суд Франции удовлетворил запрос прокуратуры и 10 ноября освободил экс-президента Николя Саркози из тюрьмы. Теперь он будет находиться под судебным контролем, ему запрещено выезжать из страны и контактировать с фигурантами дела, пишет BFMTV.
Политика отправили в тюрьму Ла-Санте на юге Парижа 21 октября. Бывшего лидера Франции признали виновным в преступном сговоре и получении взятки со стороны ливийского диктатора Муаммара Каддафи во время избирательной кампании 2007 года. Саркози должен был провести за решеткой пять лет, но провел там 21 день.
70-летний политик стал первым французским лидером послевоенного периода и первым бывшим главой государства Европейского союза, попавшим в тюрьму. Саркози подал апелляцию на приговор.
Саркози также считается первым бывшим главой французского государства, вынужденным носить электронный браслет после того, как был признан виновным по другому делу о коррупции и торговле влиянием. Тогда Саркози смог избежать реального заключения: он носил браслет в течение трех месяцев, а затем был условно-досрочно освобожден.
В начале октября Саркози устроил в Париже своего рода прощальную вечеринку для ста друзей и бывших соратников перед тюремным заключением. Газета Le Figaro сообщала, что он заявил на ней гостям о своей невиновности.