Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви ушел в отставку из‑за скандала с документальным фильмом о Трампе
Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря
Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами
Форум «Культура. Медиа. Цифра» собрал 8000 участников
Тейлор Момсен и Джим Кэрри встретились впервые спустя 25 лет после премьеры «Гринча»
В московских музеях появятся зоны для питомцев
Wildberries запустил дипфейк-детектор
«Аэрофлот» бесплатно перевезет сноуборд, горные лыжи, сап и доску для серфинга
Лауреат «Оскара» Фрэнсис Форд Коппола продал частный остров из‑за финансовых трудностей
В России вырастут выплаты по больничным листам
«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года
Аналитики выяснили, почему россияне резко прекращают общение и «гостят» своих партнеров
В Общественной палате предложили сделать бесплатным проезд для детей
Башкирский студент разработал беспилотник для борьбы с борщевиком
Роберт Паттинсон назвал себя зумером
Жителям британского графства Оксфордшир пообещали ремонт дорог через 103 года
Больше всего своей работой в России довольны медики и программисты
Китайские ученые заявили о создании таблеток, способных продлить жизнь до 100 лет
Робот-пылесос под управлением ИИ пережил «экзистенциальный кризис»
«Sexy and I Know It» дуэта LMFAO — самая популярная песня о сексе
Илон Маск запустил голосование за кодовое имя новой версии Grok Imagine
Новую заставку Apple TV создали вручную без спецэффектов
Архангельская мастерица связала самые маленькие в мире варежки с орнаментом — 9 на 15 мм
МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее песни для пропаганды» ее же цитатой

Ремейк «Баффи — истребительницы вампиров» выйдет в 2026 году

Фото: 20th Century Fox Television

Ремейк сериала «Баффи — истребительница вампиров» выйдет на экраны в 2026 году. Об этом написал Collider. 

Съемки пилотного эпизода завершились в начале осени. В них приняла участие звезда оригинального шоу Сара Мишель Геллар, которая ранее высказывалась против нового проекта по мотивам «Баффи».

Геллар стала исполнительным продюсером ремейка наряду с Гейл Берман, Фрэн Кузуи, Каз Кузуи и Долли Партон. Сценарий написали Нора и Лилла Цукерман. Режиссером пилотной серии выступила лауреатка «Оскара» Хлоя Чжао.

Помимо Геллар, в ремейке снялись Райан Кира Армстронг, Фэйли Ракотохаван, Ава Джин, Джек Катмор-Скотт, Кингстон Верн, Сара Бок, Дэниел Ди Томасса и Чейз Суи Уондерс.

Сериал «Баффи — истребительница вампиров» выходил в течение семи сезонов с 1997 по 2003 год. У шоу был спин-офф «Ангел», он получил пять сезонов. Ребут «Баффи» планировали еще в 2018 году, но этот проект не получил развития. В 2022 году Сара Мишель Геллар высказывалась против ремейка, но затем поддержала возможное продолжение шоу.

