Сериал «Баффи — истребительница вампиров» выходил в течение семи сезонов с 1997 по 2003 год. У шоу был спин-офф «Ангел», он получил пять сезонов. Ребут «Баффи» планировали еще в 2018 году, но этот проект не получил развития. В 2022 году Сара Мишель Геллар высказывалась против ремейка, но затем поддержала возможное продолжение шоу.