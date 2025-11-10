Ремейк сериала «Баффи — истребительница вампиров» выйдет на экраны в 2026 году. Об этом написал Collider.
Съемки пилотного эпизода завершились в начале осени. В них приняла участие звезда оригинального шоу Сара Мишель Геллар, которая ранее высказывалась против нового проекта по мотивам «Баффи».
Геллар стала исполнительным продюсером ремейка наряду с Гейл Берман, Фрэн Кузуи, Каз Кузуи и Долли Партон. Сценарий написали Нора и Лилла Цукерман. Режиссером пилотной серии выступила лауреатка «Оскара» Хлоя Чжао.
Помимо Геллар, в ремейке снялись Райан Кира Армстронг, Фэйли Ракотохаван, Ава Джин, Джек Катмор-Скотт, Кингстон Верн, Сара Бок, Дэниел Ди Томасса и Чейз Суи Уондерс.
Сериал «Баффи — истребительница вампиров» выходил в течение семи сезонов с 1997 по 2003 год. У шоу был спин-офф «Ангел», он получил пять сезонов. Ребут «Баффи» планировали еще в 2018 году, но этот проект не получил развития. В 2022 году Сара Мишель Геллар высказывалась против ремейка, но затем поддержала возможное продолжение шоу.