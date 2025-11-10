Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря

Фото: Thunder Road Pictures

Фильм «Поймать монстра» Брайана Фуллера («Ганнибал») обрел новую дату выхода — он выйдет в российский прокат 18 декабря, а не 25-го, как планировалось ранее. Об этом сообщается в соцсетях Arna Media. Кинопрокатчиком выступает «Атмосфера кино».

По сюжету 10-летняя Аврора нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Мужчина подозревает, что родители девочки могли стать жертвой киллеров, охотящихся на него самого, и чувствует вину, но берется за дело. Чтобы спасти героиню, ему придется отразить атаку наемных убийц и признать: некоторые монстры вполне реальны.

Видео: «Атмосфера кино»

Главную роль в ленте сыграл Мадс Миккельсен. В актерский состав также вошли Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян и Ребекка Хендерсон. Режиссером фильма выступил Брайан Фуллер, создатель сериала «Ганнибал». «Поймать монстра» стал его полнометражным дебютом. Премьера хоррора состоялась 9 сентября 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто. 

