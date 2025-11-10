Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря

По сюжету 10-летняя Аврора нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Мужчина подозревает, что родители девочки могли стать жертвой киллеров, охотящихся на него самого, и чувствует вину, но берется за дело. Чтобы спасти героиню, ему придется отразить атаку наемных убийц и признать: некоторые монстры вполне реальны.