Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря

Фильм «Поймать монстра» Брайана Фуллера («Ганнибал») обрел новую дату выхода — он выйдет в российский прокат 18 декабря, а не 25-го, как планировалось ранее. Об этом сообщается в соцсетях Arna Media. Кинопрокатчиком выступает «Атмосфера кино».
По сюжету 10-летняя Аврора нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Мужчина подозревает, что родители девочки могли стать жертвой киллеров, охотящихся на него самого, и чувствует вину, но берется за дело. Чтобы спасти героиню, ему придется отразить атаку наемных убийц и признать: некоторые монстры вполне реальны.
Главную роль в ленте сыграл Мадс Миккельсен. В актерский состав также вошли Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян и Ребекка Хендерсон. Режиссером фильма выступил Брайан Фуллер, создатель сериала «Ганнибал». «Поймать монстра» стал его полнометражным дебютом. Премьера хоррора состоялась 9 сентября 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто.