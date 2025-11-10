Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
Вышел первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник» Оливье Ассайяса

Кадр: Gaumont/YouTube

На ютуб-канале Gaumont опубликовали трейлер фильма «Кремлевский волшебник», посвященного истории российского президента Владимира Путина. Главную роль в нем сыграл Джуд Лоу («Молодой Папа», «Отпуск по обмену»).

Картину поставил режиссер Оливье Ассайяс, известный по лентам «Карлос» и «Париж, я люблю тебя». Он рассказал о начале политической карьеры Путина и его отношениях с политтехнологом Вадимом Барановым.

Видео: Gaumont/YouTube

Хотя Баранов — вымышленный персонаж, его прототипом стал бывший помощник главы России Владислав Сурков. В основу «Кремлевского волшебника» легла одноименная книга швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи.

Ее действие разворачивается в начале 90-х годов. По сюжету, телепродюсер Вадим Баранов неожиданно становится политтехнологом молодого сотрудника КГБ. Роль Баранова в фильме исполнил Пол Дано.

В трейлере Баранова описывают как «нового Распутина». Ему предлагают создать «абсолютного нового политика». «Он молод, спортивен, и он — шпион. Из КГБ», — говорится в видео. 

«Баранов становится центральным звеном новой России, формируя нарративы, образы, восприятие. Но одно ускользает от его контроля: Ксения, свободная и неуловимая женщина, олицетворяет возможный побег, далекий от логики, влияния и господства», — добавляет синопсис ленты.

В картине снялись, помимо Лоу и Дано, Алисия Викандер («Свет в океане»), Джеффри Райт («Американское чтиво»), Том Стерридж («Песочный человек»). Сценарий написал Ассайяс вместе с  Эммануэлем Каррером и Джулиано Да Эмполи. Оператором стал Йорик Ле Со («Блиц», «Маленькие женщины», «Выживут только любовники»). 

Премьера «Кремлевского волшебника» состоялась в августе на Венецианском кинофестивале. Фильм получил неоднозначные оценки критиков. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 46%. Хронометраж — 2 часа 36 минут. По словам критиков, в ленту добавили слишком много событий. Они сравнивают картину с мини-сериалом, который показывают на скорости 1,5x. Сам президент России Владимир Путин признался, что ничего не слышал о политическом триллере Оливье Ассайяса.

