Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами
Форум «Культура. Медиа. Цифра» собрал 8 тыс. участников
Тейлор Момсен и Джим Кэрри встретились впервые спустя 25 лет после премьеры «Гринча»
В московских музеях появятся зоны для питомцев
Wildberries запустил дипфейк-детектор
«Аэрофлот» бесплатно перевезет сноуборд, горные лыжи, сап и доску для серфинга
Лауреат «Оскара» Фрэнсис Форд Коппола продал частный остров из‑за финансовых трудностей
В России вырастут выплаты по больничным листам
«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года
Аналитики выяснили, почему россияне резко прекращают общение и «гостят» своих партнеров
В Общественной палате предложили сделать бесплатным проезд для детей
Башкирский студент разработал беспилотник для борьбы с борщевиком
Роберт Паттинсон назвал себя зумером
Жителям британского графства Оксфордшир пообещали ремонт дорог через 103 года
Больше всего своей работой в России довольны медики и программисты
Китайские ученые заявили о создании таблеток, способных продлить жизнь до 100 лет
Робот-пылесос под управлением ИИ пережил «экзистенциальный кризис»
«Sexy and I Know It» дуэта LMFAO — самая популярная песня о сексе
Илон Маск запустил голосование за кодовое имя новой версии Grok Imagine
Новую заставку Apple TV создали вручную без спецэффектов
Архангельская мастерица связала самые маленькие в мире варежки с орнаментом — 9 на 15 мм
МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее песни для пропаганды» ее же цитатой
Умер актер Владимир Симонов
Первый паром из Турции в Сочи не пустили в российский порт
Московские ветеринары назвали самые редкие клички кошек
О коте Ларри, королевском мышелове резиденции британских премьеров, снимут документальный сериал

Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга

Фото: Paramount Pictures

Paramount Pictures показала финальный трейлер «Бегущего человека» режиссера Эдгара Райта. Премьера состоится 7 ноября.

Картина основана на романе Стивена Кинга 1982 года. События разворачиваются в мрачном будущем, где популярное телешоу превращает участников в жертв смертельной охоты: бегуны стараются выжить, а охотники — ликвидировать их ради удовольствия зрителей.

Видео: Paramount Pictures

По сюжету главный герой Бен Ричардс решается участвовать в шоу, чтобы спасти свою тяжелобольную дочь. Каждый день выживания увеличивает денежное вознаграждение, но и опасность растет. Бен быстро становится фаворитом публики и угрозой для всей системы.

Главную роль исполнил Глен Пауэлл («Хитмэн»). В ленте также снялись Колман Доминго, Джош Бролин, Кэти О’Брайан, Ли Пейс, Майкл Сера и другие. Сценарий написали Райт и Майкл Бакалл, ранее работавшие вместе над «Скоттом Пилигримом».

12 сентября вышла еще одна лента по книге Стивена Кинга — антиутопия «Долгая прогулка». Действие в ней разворачивается в США, где каждый год проводят соревнование под названием «Долгая прогулка». 

Сотня юношей должна идти со скоростью не менее 3 миль в час (4 км/ч), не останавливаясь. Каждый ходок получает предупреждение, если снижает ее в течение 30 секунд. Если участник получает три предупреждения, он выбывает из игры — его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Победителем станет единственный выживший. В «цифре» картина появилась 21 октября.

Расскажите друзьям