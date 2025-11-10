Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга

Сотня юношей должна идти со скоростью не менее 3 миль в час (4 км/ч), не останавливаясь. Каждый ходок получает предупреждение, если снижает ее в течение 30 секунд. Если участник получает три предупреждения, он выбывает из игры — его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Победителем станет единственный выживший. В «цифре» картина появилась 21 октября.