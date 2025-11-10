Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга

Paramount Pictures показала финальный трейлер «Бегущего человека» режиссера Эдгара Райта. Премьера состоится 7 ноября.
Картина основана на романе Стивена Кинга 1982 года. События разворачиваются в мрачном будущем, где популярное телешоу превращает участников в жертв смертельной охоты: бегуны стараются выжить, а охотники — ликвидировать их ради удовольствия зрителей.
По сюжету главный герой Бен Ричардс решается участвовать в шоу, чтобы спасти свою тяжелобольную дочь. Каждый день выживания увеличивает денежное вознаграждение, но и опасность растет. Бен быстро становится фаворитом публики и угрозой для всей системы.
Главную роль исполнил Глен Пауэлл («Хитмэн»). В ленте также снялись Колман Доминго, Джош Бролин, Кэти О’Брайан, Ли Пейс, Майкл Сера и другие. Сценарий написали Райт и Майкл Бакалл, ранее работавшие вместе над «Скоттом Пилигримом».
12 сентября вышла еще одна лента по книге Стивена Кинга — антиутопия «Долгая прогулка». Действие в ней разворачивается в США, где каждый год проводят соревнование под названием «Долгая прогулка».
Сотня юношей должна идти со скоростью не менее 3 миль в час (4 км/ч), не останавливаясь. Каждый ходок получает предупреждение, если снижает ее в течение 30 секунд. Если участник получает три предупреждения, он выбывает из игры — его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Победителем станет единственный выживший. В «цифре» картина появилась 21 октября.