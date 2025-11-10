Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли

Умер британский хеви-метал-музыкант Крис Брэдли, известный как основатель группы Savage. Об этом сообщили в соцсетях коллектива.
Коллеги Брэдли рассказали, что он скончался вследствие продолжительной болезни. С каким именно недугом столкнулся артист, они не уточнили.
«Его наследие будет жить в семье, близких и среди многочисленных поклонников, которым он подарил столько радости своей музыкой», — отметили участники Savage.
Крис Брэдли основал Savage вместе с Энди Доунсоном в 1976 году. На тот момент Брэдли еще был школьником. Музыканты выпустили такие хиты как «Let it Loose» и «Dirty Money» и привлекли внимание группы Metallica.
Коллектив несколько раз распадался и воссоединялся в новом составе. Брэдли оставался лидером группы вплоть до своей смерти. Последний трек «Dead Man Walking» он с коллегами выпустил в мае 2025 года.