Дакота Джонсон исполнит главную роль в боевике Энгуса МакЛэйна

Фото: A24

Актриса Дакота Джонсон исполнит главную роль в научно-фантастическом боевике Trudy Blue Энгуса МакЛэйна, пишет Deadline.

В фильме рассказывается о горничной-андроиде из будущего, которая приходит в сознание на свалке вдали от дома. Она должна отправиться в путешествие по чужому миру, чтобы вернуться.

Другие подробности о проекте неизвестны. Недавно стало известно, что Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX, Ванессой Бургхардт и Джессикой Альбой.

Драма «Дерево синего цвета» расскажет о молодой женщине с расстройством аутистического спектра, которая после окончания школы освобождается от чрезмерной опеки своей матери. По словам Дакоты, для нее эта история «очень личная».

