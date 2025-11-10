Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами

С 13 по 23 ноября в России пройдет международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах кинопоказы дополнит программа специальных событий — дискуссии, лекции, вечеринки и другие события, организованные вместе с культурными институциями, экспертами и творческими сообществами. Подробности и билеты — здесь.
В мероприятиях примут участие искусствовед и историк архитектуры Елизавета Лихачева, коллекционер Сергей Лимонов, «Король тыкв» из Подмосковья Саша Чусов и другие. Так, одну из самых ожидаемых картин фестиваля, «Ансельм. Шум времени» Вима Вендерса, в новом петербургском кинотеатре Cinéma Michèle представит искусствовед и главный российский знаток творчества Кифера Иван Чечот.
«Время брутализма» — киноразмышление о том, как архитектура отражает наши мечты и надежды на примере бруталистского наследия балканской столицы Скопье. В Москве 16 ноября картину представит искусствовед и историк архитектуры Елизавета Лихачева.
В Петербурге после показа на Ленфильме состоится дискуссия «Бетон говорит: какие мечты и надежды отражает архитектура брутализма» при участии историка архитектуры и главного редактора журнала «Проект Балтия» Владимира Фролова и куратора и арт-критика Лизы Савиной.
Фильм «Я – Мартин Парр» познакомит зрителей с одним из самых влиятельных фотографов нашего времени и звездой легендарного фотоагентства Magnum Мартином Парром. В северной столице после показа 16 ноября в Cinéma Michèle состоится дискуссия «Искусство момента: зачем коллекционировать фотографию?».
Коллекционирование фотографии обсудят Анна Баринова (основатель Anna Nova Gallery), Сергей Лимонов (коллекционер, основатель Limonov Art Foundation), Ольга Профатило (соосновательница и арт-директор MYTH Gallery) и Богдан Хилько (куратор проектов ЦВЗ «Манеж»). Показ фильма в Нижнем Новгороде представит работавшая с Парром Анна Нистратова, директор Института исследования стрит-арта и междисциплинарный исследователь. В Москве о фильме расскажет фаундер Superposition®, фэшн-блогер Роман Крихели.
После премьеры фильма «Модернизм. Inc» в кинотеатре «Аврора» в Петербурге состоится дискуссия «Модернизм: make design – make business». Промышленный дизайн обсудят Алексей Онацко (со-основатель Urban Context, экс-куратор Севкабель Порт) и Полина Бондарева (основатель школы masters, программный директор культурного центра «Левашовский хлебозавод»).
На Новой сцене Александринского театра после единственного в Петербурге показа фильма «Два стула» состоится беседа «Два стула: на какой все же лучше сесть?». Среди спикеров: Ольга Найденова (со-основательница Eburet), Андрей Болонев (основатель мастерской «Горка») и Павел Ульянов (историк дизайна, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ).
Отдельный блок программы фестиваля посвящен российскому документальному кино. После показа фильма «Король тыкв» 20 ноября в киноцентре Октябрь пройдет обсуждение с главным героем фильма – Сашей Чусовым, законодателем мод на гигантские тыквы – и режиссером картины Михаилом Александровым.
В Москве фильм «Трезвое село» – документальное драмеди о том, как борьба с алкоголизмом превращается в креативную гонку – представит его режиссер Юлия Серьгина. В Петербурге после показа секции короткого метра в «Авроре» дачу как религию россиян обсудят с режиссером фильма «Дача-культ» Никитой Касьяненко, а на Ленфильме пройдет дискуссия «Тренды отечественной документалистики: переход от личного к универсальному» с кинокритиками Максимом Ершовым и Ксенией Балюк.
В Новосибирске перед показом фильма «Майкл и его джорданы» зрителей ждет встреча с командой баскетбольного клуба Новосибирск, а в Москве фильм представит Сергей Будачев — главный редактор медиа Kickpaper.
Среди других участников программы Beat Weekend: главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, создатель культового артистического кабаре «Шум» Артем Балаев, киновед Всеволод Коршунов, основатель и креативный директор агентства, школы и сообщества «Щелочь» Борис Шилин, редакция журнала Ornament и многие другие.