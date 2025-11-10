Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами

С 13 по 23 ноября в России пройдет международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах кинопоказы дополнит программа специальных событий — дискуссии, лекции, вечеринки и другие события, организованные вместе с культурными институциями, экспертами и творческими сообществами. Подробности и билеты — здесь.