Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года

Глава сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская покинет свой пост. Она занимала его с 1998 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.
Покровская станет советником председателя ФВВСР и будет помогать тренерскому штабу. Сборную возглавит семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Спортсменка объявила о завершении карьеры в 2023 году.
Покровской 75 лет. Под ее руководством сборная России завоевала все золотые медали на Олимпиадах в Сиднее, Афинах, Пекине, Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио.
Последний раз она возглавляла национальную команду на чемпионате мира в Сингапуре. Тогда россияне завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали, не заняв первое место впервые с 1994 года.