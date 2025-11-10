Роберт Паттинсон назвал себя зумером
Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Глава сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская покинет свой пост. Она занимала его с 1998 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Покровская станет советником председателя ФВВСР и будет помогать тренерскому штабу. Сборную возглавит семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Спортсменка объявила о завершении карьеры в 2023 году.

Покровской 75 лет. Под ее руководством сборная России завоевала все золотые медали на Олимпиадах в Сиднее, Афинах, Пекине, Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио.

Последний раз она возглавляла национальную команду на чемпионате мира в Сингапуре. Тогда россияне завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали, не заняв первое место впервые с 1994 года.

