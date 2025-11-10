Тейлор Момсен и Джим Кэрри встретились впервые спустя 25 лет после премьеры «Гринча»

Тейлор Момсен и Джим Кэрри впервые за 25 лет встретились на 40-й церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла. Солистка группы Pretty Reckless и актер не видели друг друга с премьеры фильма «Гринч, похититель Рождества» (2000 год), в котором оба сыграли главные роли.
Момсен в интервью журналу People похвалила бывшего коллегу за то, как он серьезно относился к своей работе. «Мне очень нравилось, как он обо мне заботился. Он всегда был очень добрым. Процесс съемок «Гринча» и знакомство с Джимом, несмотря на весь его грим, оказались просто замечательными», — сказала певица.
В культовой ленте Момсен сыграла Синди Лу — маленькую добрую девочку с необычной прической. Из-за этого будущую вокалистку часто дразнили в школе.
Недавно звезда сериала «Сплетница» также призналась, что не знала, как выглядел Кэрри, когда они проводили время вместе на съемочной площадке. Он всегда был в зеленом гриме, при этом артистка никогда не боялась его в детстве.
12 декабря «Гринч, похититель Рождества» вернется в кинотеатры США в честь 25-летия ленты. В центре сюжета — Гринч, который живет на горе рядом с Ктоградом и ненавидит Рождество из-за насмешек, которые он терпел в детстве. Чтобы испортить праздник, он переодевается в Санту и в канун Рождества крадет все подарки и украшения из домов жителей. В конце он меняет отношение к Рождеству и понимает, что его суть не в подарках, а в тепле и единении. В 2001 году фильм получил премию «Оскар» за лучший грим и прически героев.