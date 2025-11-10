Тейлор Момсен и Джим Кэрри встретились впервые спустя 25 лет после премьеры «Гринча»

12 декабря «Гринч, похититель Рождества» вернется в кинотеатры США в честь 25-летия ленты. В центре сюжета — Гринч, который живет на горе рядом с Ктоградом и ненавидит Рождество из-за насмешек, которые он терпел в детстве. Чтобы испортить праздник, он переодевается в Санту и в канун Рождества крадет все подарки и украшения из домов жителей. В конце он меняет отношение к Рождеству и понимает, что его суть не в подарках, а в тепле и единении. В 2001 году фильм получил премию «Оскар» за лучший грим и прически героев.