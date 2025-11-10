Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами
Форум «Культура. Медиа. Цифра» собрал 8 тыс. участников
В московских музеях появятся зоны для питомцев
Wildberries запустил дипфейк-детектор
«Аэрофлот» бесплатно перевезет сноуборд, горные лыжи, сап и доску для серфинга
Лауреат «Оскара» Фрэнсис Форд Коппола продал частный остров из‑за финансовых трудностей
В России вырастут выплаты по больничным листам
«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года
Аналитики выяснили, почему россияне резко прекращают общение и «гостят» своих партнеров
В Общественной палате предложили сделать бесплатным проезд для детей
Башкирский студент разработал беспилотник для борьбы с борщевиком
Роберт Паттинсон назвал себя зумером
Жителям британского графства Оксфордшир пообещали ремонт дорог через 103 года
Больше всего своей работой в России довольны медики и программисты
Китайские ученые заявили о создании таблеток, способных продлить жизнь до 100 лет
Робот-пылесос под управлением ИИ пережил «экзистенциальный кризис»
«Sexy and I Know It» дуэта LMFAO — самая популярная песня о сексе
Илон Маск запустил голосование за кодовое имя новой версии Grok Imagine
Новую заставку Apple TV создали вручную без спецэффектов
Архангельская мастерица связала самые маленькие в мире варежки с орнаментом — 9 на 15 мм
МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее песни для пропаганды» ее же цитатой
Умер актер Владимир Симонов
Первый паром из Турции в Сочи не пустили в российский порт
Московские ветеринары назвали самые редкие клички кошек
О коте Ларри, королевском мышелове резиденции британских премьеров, снимут документальный сериал
Популяция рыси в Московской области выросла в 2,5 раза
В России 44 города с дефисом в названии

Тейлор Момсен и Джим Кэрри встретились впервые спустя 25 лет после премьеры «Гринча»

Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Тейлор Момсен и Джим Кэрри впервые за 25 лет встретились на 40-й церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла. Солистка группы Pretty Reckless и актер не видели друг друга с премьеры фильма «Гринч, похититель Рождества» (2000 год), в котором оба сыграли главные роли.

Момсен в интервью журналу People похвалила бывшего коллегу за то, как он серьезно относился к своей работе. «Мне очень нравилось, как он обо мне заботился. Он всегда был очень добрым. Процесс съемок «Гринча» и знакомство с Джимом, несмотря на весь его грим, оказались просто замечательными», — сказала певица.

В культовой ленте Момсен сыграла Синди Лу — маленькую добрую девочку с необычной прической. Из-за этого будущую вокалистку часто дразнили в школе.

Недавно звезда сериала «Сплетница» также призналась, что не знала, как выглядел Кэрри, когда они проводили время вместе на съемочной площадке. Он всегда был в зеленом гриме, при этом артистка никогда не боялась его в детстве.

12 декабря «Гринч, похититель Рождества» вернется в кинотеатры США в честь 25-летия ленты. В центре сюжета — Гринч, который живет на горе рядом с Ктоградом и ненавидит Рождество из-за насмешек, которые он терпел в детстве. Чтобы испортить праздник, он переодевается в Санту и в канун Рождества крадет все подарки и украшения из домов жителей. В конце он меняет отношение к Рождеству и понимает, что его суть не в подарках, а в тепле и единении. В 2001 году фильм получил премию «Оскар» за лучший грим и прически героев.

Расскажите друзьям