В московских музеях появятся зоны для питомцев

Сейчас каждый музей самостоятельно определяет правила посещения с животными. В департаменте добавили, что ранее в Москве уже проводили инициативы для поддержки горожан с питомцами. Так, во время акции «Ночь музеев-2025» некоторые из культурных учреждений приглашали на свои площадки посетителей вместе с домашними питомцами.