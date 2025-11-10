Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
В московских музеях появятся зоны для питомцев

Специальные зоны для домашних питомцев посетителей появятся в пяти столичных музеях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на департамент культуры Москвы.

В этих зонах животные смогут отдохнуть и перекусить. Их оборудуют лежанками, мисками для воды, лакомствами и другими предметами. Партнером проекта стала сеть зоомагазинов «Четыре лапы».

Помещения сначала откроются в Московском музее современного искусства (ММОМА), Музее Москвы, музеях Николая Островского и Сергея Есенина и на площадках объединения «Выставочные залы Москвы». Если пилотный проект будет успешным, такую практику могут ввести и в других культурных организациях.

Сейчас каждый музей самостоятельно определяет правила посещения с животными. В департаменте добавили, что ранее в Москве уже проводили инициативы для поддержки горожан с питомцами. Так, во время акции «Ночь музеев-2025» некоторые из культурных учреждений приглашали на свои площадки посетителей вместе с домашними питомцами.

