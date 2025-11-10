Форум «Культура. Медиа. Цифра» собрал 8000 участников

Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви ушел в отставку из‑за скандала с документальным фильмом о Трампе
Ремейк «Баффи — истребительницы вампиров» выйдет в 2026 году
Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря
Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами
Тейлор Момсен и Джим Кэрри встретились впервые спустя 25 лет после премьеры «Гринча»
В московских музеях появятся зоны для питомцев
Wildberries запустил дипфейк-детектор
«Аэрофлот» бесплатно перевезет сноуборд, горные лыжи, сап и доску для серфинга
Лауреат «Оскара» Фрэнсис Форд Коппола продал частный остров из‑за финансовых трудностей
В России вырастут выплаты по больничным листам
«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года
Аналитики выяснили, почему россияне резко прекращают общение и «гостят» своих партнеров
В Общественной палате предложили сделать бесплатным проезд для детей
Башкирский студент разработал беспилотник для борьбы с борщевиком
Роберт Паттинсон назвал себя зумером
Жителям британского графства Оксфордшир пообещали ремонт дорог через 103 года
Больше всего своей работой в России довольны медики и программисты
Китайские ученые заявили о создании таблеток, способных продлить жизнь до 100 лет
Робот-пылесос под управлением ИИ пережил «экзистенциальный кризис»
«Sexy and I Know It» дуэта LMFAO — самая популярная песня о сексе
Илон Маск запустил голосование за кодовое имя новой версии Grok Imagine
Новую заставку Apple TV создали вручную без спецэффектов
Архангельская мастерица связала самые маленькие в мире варежки с орнаментом — 9 на 15 мм
МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее песни для пропаганды» ее же цитатой

Форум «Культура. Медиа. Цифра» собрал 8000 участников

Фото: пресс-служба форума

На площадке «Москино» завершился второй международный форум «Культура. Медиа. Цифра». Он собрал более 8000 участников из России, стран СНГ, Европы и Азии. «Афиша» и портал «Рамблер» выступили информационными партнерами мероприятия. 

В течение двух дней журналисты, режиссеры, блогеры, дизайнеры и представители IT-компаний обсуждали, как меняются медиа, культура и креативные индустрии и что поможет им выжить в эпоху алгоритмов и коротких видео.

Москва — центр креативных индустрий

Форум открыл глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Он заявил, что столица стремится стать международным хабом для киносъемок и культурных проектов. «Хотелось бы, чтобы форум стал основой для создания экспортно ориентированных продуктов», — сказал он.

Гендиректор АНО «Москино» Георгий Прокопов добавил, что московская система ребейтов компенсирует до 30% расходов на съемки, что делает город одной из самых выгодных площадок в СНГ.

Общее медиапространство для СНГ

Одной из главных тем стала интеграция медиарынков стран региона. Обсуждали стандарты релизов, локализации и авторского права. В KD Studios анонсировали запуск совместной с «Москино» и «Узбекфильмом» студии компьютерной графики.

Больше доверия, меньше бюрократии

На форуме говорили о поддержке креативного бизнеса. По словам представителей ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив, государство постепенно переходит от формальных грантов к долгосрочному сопровождению проектов — с наставниками и экспертами.

Исполнительный директор фонда «Инносоциум» Елена Шумакова сказала, что государство уже выстроило экосистему форумов, акселераторов и грантов, объединяющую тысячи проектов по всей стране. 

Индийские блогеры снимают сериал о Москве

К форуму присоединились индийские блогеры-миллионники Адитья Бхат, Каточ Арьян и Бханушали Бхавин. Они приехали в Москву для съемок веб-сериала для платформы Jio. По словам блогеров, форум стал для них не только площадкой для съемок, но и возможностью увидеть динамику московского медиарынка, познакомиться с новыми технологиями и обменяться опытом с коллегами.

Мода, блогеры и цифровая романтика

Отдельные треки форума были посвящены моде и цифровой культуре. Дизайнеры и инфлюэнсеры обсуждали, как бренды превращаются в медиа, а показы — в арт-перформансы.

На сессии о дейтинге телеведущая Роза Сябитова и блогер Оля Парфенюк поспорили, могут ли онлайн-знакомства быть романтичными. По мнению Сябитовой, онлайн-знакомства — лишь инструмент, а настоящие чувства рождаются только офлайн. 

Музыка и алгоритмы

Музыкальная панель форума собрала представителей «Яндекса», Unipop Music, «Звука», лейблов S&P Digital и Nedostupnost. Говорили о том, что сегодня артист может выстрелить без продюсера — если умеет работать с цифровыми инструментами и удерживать внимание слушателя.

Менеджер Tommy Cash Антон Глушнев отметил важность баланса между трендами и подлинностью: «Возможности безграничны, но только искренность по-прежнему делает артиста узнаваемым».

Фронтмен Morandi Андрей Ропча добавил, что технологии помогают, но не заменяют искренности: «Мы выступаем для людей, не для себя. Алгоритмы не знают границ, но эмоции всегда находят путь».

Передачи-долгожители

В финале форума на сцену вышли  Елена Летучая, Александр Масляков, Леонид Якубович и Гарик Мартиросян. Они обсудили феномен передач-долгожителей — «КВН», «Поле чудес» и «Comedy Club». 

Именитые участники

В форуме приняли участие 160 спикеров из 20 стран, включая обладателя трех «Оскаров» оператора Витторио Стораро. Он рассказал о работе с Вуди Алленом и Фрэнсисом Копполой, а также о влиянии российской киношколы на мировую операторскую традицию. Его коллега, французский оператор Мишель Аматье поделился опытом создания визуального языка сериалов «Париж, я люблю тебя» и «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

Среди гостей также были Артемий Лебедев, Кирилл Диденок, Елена Крыгина и DJ Groove.

