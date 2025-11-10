Форум «Культура. Медиа. Цифра» собрал 8000 участников

К форуму присоединились индийские блогеры-миллионники Адитья Бхат, Каточ Арьян и Бханушали Бхавин. Они приехали в Москву для съемок веб-сериала для платформы Jio. По словам блогеров, форум стал для них не только площадкой для съемок, но и возможностью увидеть динамику московского медиарынка, познакомиться с новыми технологиями и обменяться опытом с коллегами.