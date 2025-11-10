Форум «Культура. Медиа. Цифра» собрал 8 тыс. участников

На площадке «Москино» завершился второй международный форум «Культура. Медиа. Цифра». Он собрал более 8 тыс. участников из России, стран СНГ, Европы и Азии. «Афиша» и портал «Рамблер» выступили информационными партнерами мероприятия.
В течение двух дней журналисты, режиссеры, блогеры, дизайнеры и представители IT-компаний обсуждали, как меняются медиа, культура и креативные индустрии и что поможет им выжить в эпоху алгоритмов и коротких видео.
Москва — центр креативных индустрий
Форум открыл глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Он заявил, что столица стремится стать международным хабом для киносъемок и культурных проектов. «Хотелось бы, чтобы форум стал основой для создания экспортно ориентированных продуктов», — сказал он.
Гендиректор АНО «Москино» Георгий Прокопов добавил, что московская система рибейтов компенсирует до 30% расходов на съемки, что делает город одной из самых выгодных площадок в СНГ.
Общее медиапространство для СНГ
Одной из главных тем стала интеграция медиарынков стран региона. Обсуждали стандарты релизов, локализации и авторского права. В KD Studios анонсировали запуск совместной с «Москино» и «Узбекфильмом» студии компьютерной графики.
Больше доверия, меньше бюрократии
На форуме говорили о поддержке креативного бизнеса. По словам представителей ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив, государство постепенно переходит от формальных грантов к долгосрочному сопровождению проектов — с наставниками и экспертами.
Исполнительный директор Фонда «Инносоциум» Елена Шумакова сказала, что государство уже выстроило экосистему форумов, акселераторов и грантов, объединяющую тысячи проектов по всей стране.
Индийские блогеры снимают сериал о Москве
К форуму присоединились индийские блогеры-миллионники Адитья Бхат, Каточ Арьян и Бханушали Бхавин. Они приехали в Москву для съемок веб-сериала для платформы Jio. По словам блогеров, форум стал для них не только площадкой для съемок, но и возможностью увидеть динамику московского медиарынка, познакомиться с новыми технологиями и обменяться опытом с коллегами.
Мода, блогеры и цифровая романтика
Отдельные треки форума были посвящены моде и цифровой культуре. Дизайнеры и инфлюэнсеры обсуждали, как бренды превращаются в медиа, а показы — в арт-перформансы.
На сессии о дейтинге телеведущая Роза Сябитова и блогер Оля Парфенюк поспорили, могут ли онлайн-знакомства быть романтичными. По мнению Сябитовой, онлайн-знакомства — лишь инструмент, а настоящие чувства рождаются только офлайн.
Музыка и алгоритмы
Музыкальная панель форума собрала представителей «Яндекса», Unipop Music, «Звука», лейблов S&P Digital и Nedostupnost. Говорили о том, что сегодня артист может выстрелить без продюсера — если умеет работать с цифровыми инструментами и удерживать внимание слушателя.
Менеджер Tommy Cash Антон Глушнев отметил важность баланса между трендами и подлинностью: «Возможности безграничны, но только искренность по-прежнему делает артиста узнаваемым».
Фронтмен Morandi Андрей Ропча добавил, что технологии помогают, но не заменяют искренность: «Мы выступаем для людей, не для себя. Алгоритмы не знают границ, но эмоции всегда находят путь».
Передачи-долгожители
В финале форума на сцену вышли Елена Летучая, Александр Масляков, Леонид Якубович и Гарик Мартиросян. Они обсудили феномен передач-долгожителей — «КВН», «Поле чудес» и Comedy Club.
Именитые участники
В форуме приняли участие 160 спикеров из 20 стран, включая обладателя трех «Оскаров» оператора Витторио Стораро. Он рассказал о работе с Вуди Алленом и Фрэнсисом Копполой, а также о влиянии российской киношколы на мировую операторскую традицию. Его коллега, французский оператор Мишель Аматье поделился опытом создания визуального языка сериалов «Париж, я люблю тебя» и «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».
Среди гостей также были Артемий Лебедев, Кирилл Диденок, Елена Крыгина и DJ Groove.