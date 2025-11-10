Wildberries запустил дипфейк-детектор

Объединенная компания Wildberries & Russ запустила бета-версию собственного инструмента для выявления изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужен WB ID. На сайте проекта говорится, что точность его работы равна 95%. Он умеет определять генерации, сделанные с помощью Midjourney, DALL-E и других ключевых моделей.
Пока пользователям будет доступно 100 бесплатных проверок в месяц. C помощью открытого тестирования РВБ планирует выявить недочеты и доработать продукт.
Как отмечают в РВБ, сервис может использоваться для проверки подлинности иллюстраций в новостях или оценки достоверности изображений в интернет-магазинах и отзывах к товарам.
«В мире, где граница между реальным и искусственным постепенно стирается, доверие становится как никогда ценным. Бета-версия нашего нового сервиса уже позволяет каждому человеку проверить достоверность любого изображения, а в дальнейшем это можно будет сделать и с медиафайлами других форматов», — заметил руководитель отдела Trust & Safety РВБ Игорь Сомов.
Недавно пользователи cообщили, что на Wildberries начали появляться отзывы с фотографиями покупателей, сгенерированными с помощью ИИ. Они отмечали, что такие фото было очень трудно отличить от настоящих снимков из примерочных.